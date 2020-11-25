"ماكرون" يحذر "جونسون" من استغلال مأساة غرق المهاجرين في بحر المانش

أبلغه بأنه يتوقع تعاون البريطانيين في التعامل مع الواقعة

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من استغلال أزمة المهاجرين سياسيًا، وذلك غداة غرق 27 شخصًا في بحر المانش خلال محاولتهم الوصول إلى إنجلترا، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم (الخميس).

وذكر قصر الإليزيه في بيان أن "ماكرون" أبلغ "جونسون" أن لدى فرنسا والمملكة المتحدة مسؤولية مشتركة، وأنه يتوقع من البريطانيين التعاون التام والامتناع عن استغلال وضع مأساوي لأهداف سياسية.

وقضى 27 مهاجرًا على الأقل أمس، بعدما غرق زورقهم قبالة كاليه الفرنسية شمال البلاد من حيث انطلقوا خلال محاولتهم للعبور نحو السواحل البريطانية، في كارثة إنسانية غير مسبوقة على طريق الهجرة هذه استدعت من باريس ولندن اتفاقًا على الضرورة الملحّة لتعزيز التعاون بينهما لوقف هذه المآسي.