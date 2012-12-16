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الكويت.. كل الوافدين ممنوعون من تجديد رخص القيادة

حتى لو كانوا مستوفين لشروط حمل الرخصة

بات كل الوافدين في الكويت ممنوعين فجأة من تجديد رخص القيادة في الوقت الحالي، في انتظار وضع آلية استبعاد غير المستوفين للشروط وسحب الرخص منهم.

وحسب صحيفة " الراي " الكويتية، بدأ تطبيق القرار بشكل غير معلن قبل نحو أسبوع من خلال حجب الدخول على النظام الآلي للتجديد الإلكتروني للرخص، وصدر علناً بتوجيهات بعدم تنفيذ أي إجراء يتعلق برخص المقيمين سواء بالتجديد أو الاستبدال أو استخراج بدل فاقد في انتظار الآلية التي ستضعها اللجنة الفنية المشكلة من وكيل وزارة الداخلية الفريق فيصل النواف.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن القرار يشمل جميع المقيمين حتى لو كانوا مستوفين لشروط حمل الرخصة، حيث توقفت إدارة المرور عن استقبال معاملات التجديد وغيرها، محذرة من أن ذلك سيعرض من انتهت صلاحية رخصهم للمخالفة والدخول في إشكاليات قانونية في حال وقوع حادث مروري، فضلاً عن تضرر المواطنين أيضاً بشمول القرار السائقين والعمال لديهم في حال كانت رخصتهم منتهية حالياً.

وذكرت المصادر، أن دوريات المرور والنجدة ملزمة بتسجيل مخالفة مرورية لمن يتم ضبطه يقود مركبة برخصة منتهية الصلاحية.

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الكويت.. كل الوافدين ممنوعون من تجديد رخص القيادة
سبق

بات كل الوافدين في الكويت ممنوعين فجأة من تجديد رخص القيادة في الوقت الحالي، في انتظار وضع آلية استبعاد غير المستوفين للشروط وسحب الرخص منهم.

وحسب صحيفة " الراي " الكويتية، بدأ تطبيق القرار بشكل غير معلن قبل نحو أسبوع من خلال حجب الدخول على النظام الآلي للتجديد الإلكتروني للرخص، وصدر علناً بتوجيهات بعدم تنفيذ أي إجراء يتعلق برخص المقيمين سواء بالتجديد أو الاستبدال أو استخراج بدل فاقد في انتظار الآلية التي ستضعها اللجنة الفنية المشكلة من وكيل وزارة الداخلية الفريق فيصل النواف.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن القرار يشمل جميع المقيمين حتى لو كانوا مستوفين لشروط حمل الرخصة، حيث توقفت إدارة المرور عن استقبال معاملات التجديد وغيرها، محذرة من أن ذلك سيعرض من انتهت صلاحية رخصهم للمخالفة والدخول في إشكاليات قانونية في حال وقوع حادث مروري، فضلاً عن تضرر المواطنين أيضاً بشمول القرار السائقين والعمال لديهم في حال كانت رخصتهم منتهية حالياً.

وذكرت المصادر، أن دوريات المرور والنجدة ملزمة بتسجيل مخالفة مرورية لمن يتم ضبطه يقود مركبة برخصة منتهية الصلاحية.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
02:43 PM

الكويت.. كل الوافدين ممنوعون من تجديد رخص القيادة

حتى لو كانوا مستوفين لشروط حمل الرخصة

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أيمن حسن - الرياض
0
844

بات كل الوافدين في الكويت ممنوعين فجأة من تجديد رخص القيادة في الوقت الحالي، في انتظار وضع آلية استبعاد غير المستوفين للشروط وسحب الرخص منهم.

وحسب صحيفة " الراي " الكويتية، بدأ تطبيق القرار بشكل غير معلن قبل نحو أسبوع من خلال حجب الدخول على النظام الآلي للتجديد الإلكتروني للرخص، وصدر علناً بتوجيهات بعدم تنفيذ أي إجراء يتعلق برخص المقيمين سواء بالتجديد أو الاستبدال أو استخراج بدل فاقد في انتظار الآلية التي ستضعها اللجنة الفنية المشكلة من وكيل وزارة الداخلية الفريق فيصل النواف.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن القرار يشمل جميع المقيمين حتى لو كانوا مستوفين لشروط حمل الرخصة، حيث توقفت إدارة المرور عن استقبال معاملات التجديد وغيرها، محذرة من أن ذلك سيعرض من انتهت صلاحية رخصهم للمخالفة والدخول في إشكاليات قانونية في حال وقوع حادث مروري، فضلاً عن تضرر المواطنين أيضاً بشمول القرار السائقين والعمال لديهم في حال كانت رخصتهم منتهية حالياً.

وذكرت المصادر، أن دوريات المرور والنجدة ملزمة بتسجيل مخالفة مرورية لمن يتم ضبطه يقود مركبة برخصة منتهية الصلاحية.

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