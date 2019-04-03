النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو مروع.. إعصار يرفع عمود ماء ويحول ناطحات السحاب إلى أقزام

إحدى السكان: صوت الريح كان يصم الآذان

عندما تتحرك الطبيعة فعلى الجميع أن يشاهد في صمت وذهول ويدعو الله بالرحمة، وهذا ما حدث بعد ظهر الاثنين الماضي في ماليزيا، حين تحرك إعصار فوق البحر، رافعاً عمود ماء ضخماً والذي اندفع نحو مدينة جورج تاون، لنكتشف أن ناطحات السحاب تحولت إلى أقزام بجوار نافورة الماء الضخمة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن الظاهرة الطبيعية الغريبة التي حدثت الساعة 1:30 بعد ظهر الاثنين الماضي، تسببت بتدمير 50 منزلاً في ضاحية تانجونج توكونج بمدينة جورج تاون الواقعة على جزيرة بينانج في ماليزيا.

وتضيف الصحيفة: أصيب سكان مدينة جورج تاون بصدمة مروعة استمرت لمدة 15 دقيقة، وهي الفترة التي استغرقها الإعصار ونافورة الماء الضخمة التي ملأت سماء المدينة، حتى صارت المباني الشاهقة أقزاما تحت عمود الماء.

وقالت نونا خالد (75 عاماً) إحدى السكان لصحيفة "ملايو ميل": "لقد كان أمراً مخيفاً للغاية أشاهده لأول مرة منذ 50 عاماً، كان صوت الريح يصم الآذان ورأيت الريح تقتلع جزءاً من سقف منزلي".

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو مروع.. إعصار يرفع عمود ماء ويحول ناطحات السحاب إلى أقزام
سبق

عندما تتحرك الطبيعة فعلى الجميع أن يشاهد في صمت وذهول ويدعو الله بالرحمة، وهذا ما حدث بعد ظهر الاثنين الماضي في ماليزيا، حين تحرك إعصار فوق البحر، رافعاً عمود ماء ضخماً والذي اندفع نحو مدينة جورج تاون، لنكتشف أن ناطحات السحاب تحولت إلى أقزام بجوار نافورة الماء الضخمة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن الظاهرة الطبيعية الغريبة التي حدثت الساعة 1:30 بعد ظهر الاثنين الماضي، تسببت بتدمير 50 منزلاً في ضاحية تانجونج توكونج بمدينة جورج تاون الواقعة على جزيرة بينانج في ماليزيا.

وتضيف الصحيفة: أصيب سكان مدينة جورج تاون بصدمة مروعة استمرت لمدة 15 دقيقة، وهي الفترة التي استغرقها الإعصار ونافورة الماء الضخمة التي ملأت سماء المدينة، حتى صارت المباني الشاهقة أقزاما تحت عمود الماء.

وقالت نونا خالد (75 عاماً) إحدى السكان لصحيفة "ملايو ميل": "لقد كان أمراً مخيفاً للغاية أشاهده لأول مرة منذ 50 عاماً، كان صوت الريح يصم الآذان ورأيت الريح تقتلع جزءاً من سقف منزلي".

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
04:52 PM

فيديو مروع.. إعصار يرفع عمود ماء ويحول ناطحات السحاب إلى أقزام

إحدى السكان: صوت الريح كان يصم الآذان

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
961

عندما تتحرك الطبيعة فعلى الجميع أن يشاهد في صمت وذهول ويدعو الله بالرحمة، وهذا ما حدث بعد ظهر الاثنين الماضي في ماليزيا، حين تحرك إعصار فوق البحر، رافعاً عمود ماء ضخماً والذي اندفع نحو مدينة جورج تاون، لنكتشف أن ناطحات السحاب تحولت إلى أقزام بجوار نافورة الماء الضخمة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن الظاهرة الطبيعية الغريبة التي حدثت الساعة 1:30 بعد ظهر الاثنين الماضي، تسببت بتدمير 50 منزلاً في ضاحية تانجونج توكونج بمدينة جورج تاون الواقعة على جزيرة بينانج في ماليزيا.

وتضيف الصحيفة: أصيب سكان مدينة جورج تاون بصدمة مروعة استمرت لمدة 15 دقيقة، وهي الفترة التي استغرقها الإعصار ونافورة الماء الضخمة التي ملأت سماء المدينة، حتى صارت المباني الشاهقة أقزاما تحت عمود الماء.

وقالت نونا خالد (75 عاماً) إحدى السكان لصحيفة "ملايو ميل": "لقد كان أمراً مخيفاً للغاية أشاهده لأول مرة منذ 50 عاماً، كان صوت الريح يصم الآذان ورأيت الريح تقتلع جزءاً من سقف منزلي".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,113
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,384
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,135
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,004

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة