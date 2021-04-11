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"الصحة": تسجيل 799 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 548 خلال الـ24 ساعة الماضية

جدة.. ضبط وافد يمارس مهنة الطب ويبيع أدوية "الإجهاض"

بمنزل شعبي بالمخالفة للاشتراطات الصحية وممارسة المهنة

ضبطت صحة جدة بالتعاون مع شرطة المحافظة وافد يدير عيادة بالكيلو 14 في شقة بمنزل شعبي جنوب شرق المحافظة ومخالفة للاشتراطات الصحية، وبعد ورود بلاغ بشأن وجود شخص يبيع أدوية محظورة تستخدم في الإجهاض.

وبينت "الصحة" في جدة أن الشقة تم إعدادها كعيادة، وبتفتيشها وُجِد بداخلها 3 أسرّة نوم وأجهزة قياس ضغط وسكر ومغذيات وأبر بكميات كبيرة وأدوية أيضاً مختلفة الأنواع وحبوب طبية، وأدوات تستخدم لعلاج الأسنان، كما وُجِد أثناء مداهمة الشقة عدد من الأشخاص ممن يتلقون العلاج لدى الطبيب الوافد والذي كان يرتدي سماعة طبية لحظة القبض عليه في مخالفة صريحة للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحتها التنفيذية.

وأكدت "الصحة" أنها لن تتهاون في ملاحقة كل مخالف يتلاعب بصحة المرضى ويعمل على استغلال أوضاعهم الصحية، وأهابت بالجميع التقدم ببلاغ في حالة وجود أي حالة مشابهة من خلال الاتصال على الرقم المجاني 937.

جدة أدوية الإجهاض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. ضبط وافد يمارس مهنة الطب ويبيع أدوية "الإجهاض"
سبق

ضبطت صحة جدة بالتعاون مع شرطة المحافظة وافد يدير عيادة بالكيلو 14 في شقة بمنزل شعبي جنوب شرق المحافظة ومخالفة للاشتراطات الصحية، وبعد ورود بلاغ بشأن وجود شخص يبيع أدوية محظورة تستخدم في الإجهاض.

وبينت "الصحة" في جدة أن الشقة تم إعدادها كعيادة، وبتفتيشها وُجِد بداخلها 3 أسرّة نوم وأجهزة قياس ضغط وسكر ومغذيات وأبر بكميات كبيرة وأدوية أيضاً مختلفة الأنواع وحبوب طبية، وأدوات تستخدم لعلاج الأسنان، كما وُجِد أثناء مداهمة الشقة عدد من الأشخاص ممن يتلقون العلاج لدى الطبيب الوافد والذي كان يرتدي سماعة طبية لحظة القبض عليه في مخالفة صريحة للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحتها التنفيذية.

وأكدت "الصحة" أنها لن تتهاون في ملاحقة كل مخالف يتلاعب بصحة المرضى ويعمل على استغلال أوضاعهم الصحية، وأهابت بالجميع التقدم ببلاغ في حالة وجود أي حالة مشابهة من خلال الاتصال على الرقم المجاني 937.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
03:15 PM

جدة.. ضبط وافد يمارس مهنة الطب ويبيع أدوية "الإجهاض"

بمنزل شعبي بالمخالفة للاشتراطات الصحية وممارسة المهنة

A A A
محمد حضاض - جدة
1
1,697

ضبطت صحة جدة بالتعاون مع شرطة المحافظة وافد يدير عيادة بالكيلو 14 في شقة بمنزل شعبي جنوب شرق المحافظة ومخالفة للاشتراطات الصحية، وبعد ورود بلاغ بشأن وجود شخص يبيع أدوية محظورة تستخدم في الإجهاض.

وبينت "الصحة" في جدة أن الشقة تم إعدادها كعيادة، وبتفتيشها وُجِد بداخلها 3 أسرّة نوم وأجهزة قياس ضغط وسكر ومغذيات وأبر بكميات كبيرة وأدوية أيضاً مختلفة الأنواع وحبوب طبية، وأدوات تستخدم لعلاج الأسنان، كما وُجِد أثناء مداهمة الشقة عدد من الأشخاص ممن يتلقون العلاج لدى الطبيب الوافد والذي كان يرتدي سماعة طبية لحظة القبض عليه في مخالفة صريحة للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحتها التنفيذية.

وأكدت "الصحة" أنها لن تتهاون في ملاحقة كل مخالف يتلاعب بصحة المرضى ويعمل على استغلال أوضاعهم الصحية، وأهابت بالجميع التقدم ببلاغ في حالة وجود أي حالة مشابهة من خلال الاتصال على الرقم المجاني 937.

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