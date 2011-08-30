تعادل عادل بين الفريقين.. الأهلي والشباب " كلاسيكو " بارد!

في ختام الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تعادل الأهلي مع ضيفه الشباب 1/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة في ختام الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.



بتلك النتيجة بقي الأهلي ثالثاً برصيد 47 نقطة، والشباب ثامناً بـ 40 نقطة.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.

كان الشباب هو البادئ بالتسجيل عن طريق "خوانكا" عند الدقيقة 21، بعد ان وصلته كرة من "اسبريا " ومنه لعبد الله الحمدان، والأخير هيأ الكرة على رأس الصندوق لخوانكا الذي سدد كرة ارضية زاحفه استقرت داخل شباك حارس الأهلي ياسر المسيليم.

عادل الأهلي النتيجة عند الدقيقة 39 عن طريق اللاعب علي الأسمري ،الذي استثمر عرضية عبدالفتاح عسيري المثالية.

سعى الأهلي لتعزيز النتيجة مع مطلع الشوط الثاني لكن رأسية " ليما " عند الدقيقة 63 جانبها الصواب.

وضاعت فرصه شبابية عن طريق "اسبريا " عند الدقيقة77.

ولم يرتق الوقت المتبقي من عمر اللقاء للمستوى الفني المعروف عن الفريقين، حيث اكتفى الطرفان بالتعادل " العادل ".