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"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

قالت: تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ8 مساءً.

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"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ8 مساءً.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
08:39 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

قالت: تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ8 مساءً.

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