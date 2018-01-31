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العراق يسجل 714 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات و1272 حالة شفاء

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 714 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 619636 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 6 حالات وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13047؛ فيما تم تسجيل 1272 حالة شفاء جديدة مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 592129 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 14460؛ منهم 191 يرقدون في غرف العناية المركزة.

فيروس كورونا الجديد

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العراق يسجل 714 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات و1272 حالة شفاء
سبق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 714 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 619636 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 6 حالات وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13047؛ فيما تم تسجيل 1272 حالة شفاء جديدة مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 592129 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 14460؛ منهم 191 يرقدون في غرف العناية المركزة.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
04:54 PM

العراق يسجل 714 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات و1272 حالة شفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 714 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 619636 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 6 حالات وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13047؛ فيما تم تسجيل 1272 حالة شفاء جديدة مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 592129 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 14460؛ منهم 191 يرقدون في غرف العناية المركزة.

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