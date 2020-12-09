برعاية "البواردي".. تكريم المتطوعين والداعمين لأعمال الدفاع المدني بشقراء

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع تحت شعار "عطاء وطن" وبحضور كبير

برعاية محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، وحضور مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة؛ تم تكريم المتطوعين والمشاركين في أنشطة الدفاع المدني بمحافظة شقراء، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع تحت شعار "عطاء وطن".

بدأ حفل التكريم بتقديم من مدير شعبة العمليات بإدارة الدفاع المدني بشقراء العقيد عبدالعزيز بن محمد اليوسف، ثم كلمة المتطوعين، ألقاها نيابة عنهم محمد بن عبدالله الدايل، تحدّث خلالها عن الدور البارز للمتطوعين في المجتمع، واهتمام قيادتنا الرشيدة بالتطوع وفق رؤية المملكة 2030.

بعد ذلك تم توزيع الدروع التذكارية وشهادات الشكر والتقدير، على مديري الإدارات الحكومية والمتطوعين والداعمين للأنشطة وفعاليات الدفاع المدني.

وفي ختام الحفل ألقى مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء العميد عبدالرحمن بن حمد المجلي، كلمة قدّم من خلالها الشكر والعرفان لقيادتنا الرشيدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم لكي ينعم الجميع بالأمن والرخاء، كما شكر راعي الحفل محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي على دعمه وتشجيعه لكل الأنشطة والفعاليات، كما أثنى على جهود وإسهامات المتطوعين البارزة لعمليات البحث والإنقاذ ومساندة رجال الدفاع المدني في تلك المهام.