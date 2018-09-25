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العراق يرفض بشكل قاطع التطبيع مع إسرائيل

الحكومة جدّدت التأكيد على دعم القضية الفلسطينية

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم "السبت"، رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة أربيل بإقليم كردستان؛ للمطالبة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وذكرت الحكومة أن "التطبيع مع إسرائيل مرفوض دستوريًّا وقانونيًّا"؛ وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضحت الحكومة في بيان أن هذه الاجتماعات لا تمثل أهالي وسكان المدن العراقية العزيزة، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث باسم سكانها، وأنها تمثل مواقف من شارك بها فقط.

وجدّدت الحكومة التأكيد على موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقّه بدولة مستقلّة عاصمتها القدس الشريف.

الرئيسية/ أخبار العالم

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العراق يرفض بشكل قاطع التطبيع مع إسرائيل
سبق

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم "السبت"، رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة أربيل بإقليم كردستان؛ للمطالبة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وذكرت الحكومة أن "التطبيع مع إسرائيل مرفوض دستوريًّا وقانونيًّا"؛ وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضحت الحكومة في بيان أن هذه الاجتماعات لا تمثل أهالي وسكان المدن العراقية العزيزة، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث باسم سكانها، وأنها تمثل مواقف من شارك بها فقط.

وجدّدت الحكومة التأكيد على موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقّه بدولة مستقلّة عاصمتها القدس الشريف.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
03:21 PM

العراق يرفض بشكل قاطع التطبيع مع إسرائيل

الحكومة جدّدت التأكيد على دعم القضية الفلسطينية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الحكومة العراقية، اليوم "السبت"، رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة أربيل بإقليم كردستان؛ للمطالبة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وذكرت الحكومة أن "التطبيع مع إسرائيل مرفوض دستوريًّا وقانونيًّا"؛ وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضحت الحكومة في بيان أن هذه الاجتماعات لا تمثل أهالي وسكان المدن العراقية العزيزة، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث باسم سكانها، وأنها تمثل مواقف من شارك بها فقط.

وجدّدت الحكومة التأكيد على موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقّه بدولة مستقلّة عاصمتها القدس الشريف.

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