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عمّان تعلن عن إصابة وزير عراقي بكورونا ونظيره الأردني قيد الحجر

"العضايلة": يحظى بالرعاية وله كامل الحرية في العلاج أو العودة إلى بغداد

أعلن الأردن عن إصابة وزير الاتصالات العراقي أركان الشيباني بفيروس كورونا، خلال أدائه زيارة رسمية للمملكة، مما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة، اليوم الاثنين، وفق "روسيا اليوم"، إن نتائج فحص الشيباني، التي أجريت له في الأردن إيجابية، ما تطلب تنفيذ الإجراءات الطبية المعمول بها، حماية للوزير العراقي.

وأكد "العضايلة"، أن "الشيباني" يحظى بترحيب ورعاية واهتمام في الأردن، وله كامل الحرية في تلقي العلاج في المملكة أو العودة للعراق.

وأوضح أن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة، استقبل نظيره الشيباني في المطار لدى وصوله الأردن، ملتزماً بإجراءات التباعد والوقاية.

والتزم "الغرايبة" حالياً بالحجر المنزلي والعمل من المنزل كإجراء احترازي.

وكان "الشيباني" قد وصل للأردن يوم الجمعة في زيارة رسمية، وأجري له فحص كورونا ضمن إجراءات البروتوكول الصحي المعمول به للوفود الرسمية.

جدير بالذكر أن "الشيباني" هو ثاني وزير عراقي يصاب بالفيروس بعد وزير الثقافة حسن ناظم الذي أعلن شفاؤه الشهر الماضي.

فيروس كورونا الجديد

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عمّان تعلن عن إصابة وزير عراقي بكورونا ونظيره الأردني قيد الحجر
سبق

أعلن الأردن عن إصابة وزير الاتصالات العراقي أركان الشيباني بفيروس كورونا، خلال أدائه زيارة رسمية للمملكة، مما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة، اليوم الاثنين، وفق "روسيا اليوم"، إن نتائج فحص الشيباني، التي أجريت له في الأردن إيجابية، ما تطلب تنفيذ الإجراءات الطبية المعمول بها، حماية للوزير العراقي.

وأكد "العضايلة"، أن "الشيباني" يحظى بترحيب ورعاية واهتمام في الأردن، وله كامل الحرية في تلقي العلاج في المملكة أو العودة للعراق.

وأوضح أن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة، استقبل نظيره الشيباني في المطار لدى وصوله الأردن، ملتزماً بإجراءات التباعد والوقاية.

والتزم "الغرايبة" حالياً بالحجر المنزلي والعمل من المنزل كإجراء احترازي.

وكان "الشيباني" قد وصل للأردن يوم الجمعة في زيارة رسمية، وأجري له فحص كورونا ضمن إجراءات البروتوكول الصحي المعمول به للوفود الرسمية.

جدير بالذكر أن "الشيباني" هو ثاني وزير عراقي يصاب بالفيروس بعد وزير الثقافة حسن ناظم الذي أعلن شفاؤه الشهر الماضي.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
01:36 PM

عمّان تعلن عن إصابة وزير عراقي بكورونا ونظيره الأردني قيد الحجر

"العضايلة": يحظى بالرعاية وله كامل الحرية في العلاج أو العودة إلى بغداد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الأردن عن إصابة وزير الاتصالات العراقي أركان الشيباني بفيروس كورونا، خلال أدائه زيارة رسمية للمملكة، مما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة، اليوم الاثنين، وفق "روسيا اليوم"، إن نتائج فحص الشيباني، التي أجريت له في الأردن إيجابية، ما تطلب تنفيذ الإجراءات الطبية المعمول بها، حماية للوزير العراقي.

وأكد "العضايلة"، أن "الشيباني" يحظى بترحيب ورعاية واهتمام في الأردن، وله كامل الحرية في تلقي العلاج في المملكة أو العودة للعراق.

وأوضح أن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة، استقبل نظيره الشيباني في المطار لدى وصوله الأردن، ملتزماً بإجراءات التباعد والوقاية.

والتزم "الغرايبة" حالياً بالحجر المنزلي والعمل من المنزل كإجراء احترازي.

وكان "الشيباني" قد وصل للأردن يوم الجمعة في زيارة رسمية، وأجري له فحص كورونا ضمن إجراءات البروتوكول الصحي المعمول به للوفود الرسمية.

جدير بالذكر أن "الشيباني" هو ثاني وزير عراقي يصاب بالفيروس بعد وزير الثقافة حسن ناظم الذي أعلن شفاؤه الشهر الماضي.

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