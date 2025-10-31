النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لجنة الاستئناف تقرّر عدم منح الرخصة الآسيوية لفريقي الاتحاد والنصر

انعقد مساء اليوم السبت، اجتماع لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، برئاسة رياض القنية وعضوية أحمد بن حموض، سليمان الحسين والدكتور صالح الحارثي وبحضور مقرر اللجنة عبدالله العتيبي، وذلك للنظر فيما يلي:

- الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد بتاريخ 23 /10 / 2021م على قرار لجنة تراخيص الأندية بالرابطة الصادر بتاريخ 20 /10 / 2021م (وهو القرار الذي تم الإبلاغ به في تاريخ 21 /10 /2021م) والقاضي بعدم منح النادي الرخصة المحلية والآسيوية للموسم الرياضي (2021/2022م).

- الاستئناف المقدم من نادي النصر بتاريخ 23 /10/2021م على قرار لجنة تراخيص الأندية بالرابطة بتاريخ 20 /10 /2021م (وهو القرار الذي تم الإبلاغ به في تاريخ 21/10/2021م) والقاضي بعدم منح النادي الرخصة المحلية والآسيوية للموسم الرياضي (2021 / 2022م).

وبعد دراسة اللجنة لأسباب الاستئناف الخاصة بكل ملف وبعد الاطلاع على تقريري إدارة تراخيص الأندية المتضمن شرحًا تفصيليًا لأسباب الرفض المستندة إلى عدم استيفاء المعايير الإلزامية المنصوص عليها بلائحة تراخيص الأندية للموسم الرياضي (2021/2022م) -المصادق عليها من قِبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتاريخ 26 / 4 /2021م-، وبعد مراجعة وتدقيق المستندات المقدمة من كلا الناديين خلال المواعيد الزمنية المحددة، وبعد التداول وطبقًا لأحكام لائحة تراخيص الأندية، قررت لجنة استئناف تراخيص الأندية بإجماع أعضائها ما يلي:

• قبول استئناف نادي الاتحاد من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع مع تأييد قرار لجنة تراخيص الأندية القاضي بعدم منح الرخصة ومصادرة رسوم الاستئناف.

• قبول استئناف نادي النصر من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع مع تأييد قرار لجنة تراخيص الأندية القاضي بعدم منح الرخصة ومصادرة رسوم الاستئناف.

​رابطة الدوري السعودي للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
لجنة الاستئناف تقرّر عدم منح الرخصة الآسيوية لفريقي الاتحاد والنصر
سبق

انعقد مساء اليوم السبت، اجتماع لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، برئاسة رياض القنية وعضوية أحمد بن حموض، سليمان الحسين والدكتور صالح الحارثي وبحضور مقرر اللجنة عبدالله العتيبي، وذلك للنظر فيما يلي:

- الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد بتاريخ 23 /10 / 2021م على قرار لجنة تراخيص الأندية بالرابطة الصادر بتاريخ 20 /10 / 2021م (وهو القرار الذي تم الإبلاغ به في تاريخ 21 /10 /2021م) والقاضي بعدم منح النادي الرخصة المحلية والآسيوية للموسم الرياضي (2021/2022م).

- الاستئناف المقدم من نادي النصر بتاريخ 23 /10/2021م على قرار لجنة تراخيص الأندية بالرابطة بتاريخ 20 /10 /2021م (وهو القرار الذي تم الإبلاغ به في تاريخ 21/10/2021م) والقاضي بعدم منح النادي الرخصة المحلية والآسيوية للموسم الرياضي (2021 / 2022م).

وبعد دراسة اللجنة لأسباب الاستئناف الخاصة بكل ملف وبعد الاطلاع على تقريري إدارة تراخيص الأندية المتضمن شرحًا تفصيليًا لأسباب الرفض المستندة إلى عدم استيفاء المعايير الإلزامية المنصوص عليها بلائحة تراخيص الأندية للموسم الرياضي (2021/2022م) -المصادق عليها من قِبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتاريخ 26 / 4 /2021م-، وبعد مراجعة وتدقيق المستندات المقدمة من كلا الناديين خلال المواعيد الزمنية المحددة، وبعد التداول وطبقًا لأحكام لائحة تراخيص الأندية، قررت لجنة استئناف تراخيص الأندية بإجماع أعضائها ما يلي:

• قبول استئناف نادي الاتحاد من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع مع تأييد قرار لجنة تراخيص الأندية القاضي بعدم منح الرخصة ومصادرة رسوم الاستئناف.

• قبول استئناف نادي النصر من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع مع تأييد قرار لجنة تراخيص الأندية القاضي بعدم منح الرخصة ومصادرة رسوم الاستئناف.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
11:55 PM

لجنة الاستئناف تقرّر عدم منح الرخصة الآسيوية لفريقي الاتحاد والنصر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,305

انعقد مساء اليوم السبت، اجتماع لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، برئاسة رياض القنية وعضوية أحمد بن حموض، سليمان الحسين والدكتور صالح الحارثي وبحضور مقرر اللجنة عبدالله العتيبي، وذلك للنظر فيما يلي:

- الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد بتاريخ 23 /10 / 2021م على قرار لجنة تراخيص الأندية بالرابطة الصادر بتاريخ 20 /10 / 2021م (وهو القرار الذي تم الإبلاغ به في تاريخ 21 /10 /2021م) والقاضي بعدم منح النادي الرخصة المحلية والآسيوية للموسم الرياضي (2021/2022م).

- الاستئناف المقدم من نادي النصر بتاريخ 23 /10/2021م على قرار لجنة تراخيص الأندية بالرابطة بتاريخ 20 /10 /2021م (وهو القرار الذي تم الإبلاغ به في تاريخ 21/10/2021م) والقاضي بعدم منح النادي الرخصة المحلية والآسيوية للموسم الرياضي (2021 / 2022م).

وبعد دراسة اللجنة لأسباب الاستئناف الخاصة بكل ملف وبعد الاطلاع على تقريري إدارة تراخيص الأندية المتضمن شرحًا تفصيليًا لأسباب الرفض المستندة إلى عدم استيفاء المعايير الإلزامية المنصوص عليها بلائحة تراخيص الأندية للموسم الرياضي (2021/2022م) -المصادق عليها من قِبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتاريخ 26 / 4 /2021م-، وبعد مراجعة وتدقيق المستندات المقدمة من كلا الناديين خلال المواعيد الزمنية المحددة، وبعد التداول وطبقًا لأحكام لائحة تراخيص الأندية، قررت لجنة استئناف تراخيص الأندية بإجماع أعضائها ما يلي:

• قبول استئناف نادي الاتحاد من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع مع تأييد قرار لجنة تراخيص الأندية القاضي بعدم منح الرخصة ومصادرة رسوم الاستئناف.

• قبول استئناف نادي النصر من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع مع تأييد قرار لجنة تراخيص الأندية القاضي بعدم منح الرخصة ومصادرة رسوم الاستئناف.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,847
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,863
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,046
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,126

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة