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أمام خادم الحرمين .. السفراء المعيّنون يؤدون القَسَم ويستمعون إلى توجيهات الملك

تعهدوا بالعمل بإخلاص وعدم البوح بأسرار الدولة والحفاظ على مصالحها وأنظمتها

تشرَّف بأداء القَسَم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

أدّى القَسَم كل من السفير المعيّن لدى مملكة المغرب عبدالله بن سعد الغريري؛ والسفير المعيّن لدى نيوزيلندا عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني؛ والسفير المعيّن لدى جمهورية أذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير؛ والسفير المعيّن لدى جمهورية البيرو وليد بن عبدالله مقيم؛ والسفير المعيّن لدى جمهورية غينيا الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله؛ والسفير المعيّن لدى جمهورية لبنان وليد بن عبدالله بخاري؛ والسفير المعيّن لدى سلطنة بروناي عماد بن عبدالعزيز المهنا؛ والسفير المعيّن لدى جمهورية نيبال الدكتور مساعد بن سليمان المرواني؛ والسفير المعيّن لدى جمهورية الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني؛ والسفير المعيّن لدى دولة أريتريا صقر بن سليمان القرشي؛ والسفير المعيّن لدى جمهورية الجابون عبدالرحمن بن سالم الدهاس؛ قائلين: "أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".

بعد ذلك تشرَّف سفير خادم الحرمين الشريفين المعيّن لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم؛ والسفراء الذين أدّوا القَسَم بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته ـ أيّده الله ـ.

حضر أداء القَسَم، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

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أمام خادم الحرمين .. السفراء المعيّنون يؤدون القَسَم ويستمعون إلى توجيهات الملك
سبق

تشرَّف بأداء القَسَم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

أدّى القَسَم كل من السفير المعيّن لدى مملكة المغرب عبدالله بن سعد الغريري؛ والسفير المعيّن لدى نيوزيلندا عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني؛ والسفير المعيّن لدى جمهورية أذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير؛ والسفير المعيّن لدى جمهورية البيرو وليد بن عبدالله مقيم؛ والسفير المعيّن لدى جمهورية غينيا الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله؛ والسفير المعيّن لدى جمهورية لبنان وليد بن عبدالله بخاري؛ والسفير المعيّن لدى سلطنة بروناي عماد بن عبدالعزيز المهنا؛ والسفير المعيّن لدى جمهورية نيبال الدكتور مساعد بن سليمان المرواني؛ والسفير المعيّن لدى جمهورية الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني؛ والسفير المعيّن لدى دولة أريتريا صقر بن سليمان القرشي؛ والسفير المعيّن لدى جمهورية الجابون عبدالرحمن بن سالم الدهاس؛ قائلين: "أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".

بعد ذلك تشرَّف سفير خادم الحرمين الشريفين المعيّن لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم؛ والسفراء الذين أدّوا القَسَم بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته ـ أيّده الله ـ.

حضر أداء القَسَم، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
01:46 PM

أمام خادم الحرمين .. السفراء المعيّنون يؤدون القَسَم ويستمعون إلى توجيهات الملك

تعهدوا بالعمل بإخلاص وعدم البوح بأسرار الدولة والحفاظ على مصالحها وأنظمتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تشرَّف بأداء القَسَم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

أدّى القَسَم كل من السفير المعيّن لدى مملكة المغرب عبدالله بن سعد الغريري؛ والسفير المعيّن لدى نيوزيلندا عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني؛ والسفير المعيّن لدى جمهورية أذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير؛ والسفير المعيّن لدى جمهورية البيرو وليد بن عبدالله مقيم؛ والسفير المعيّن لدى جمهورية غينيا الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله؛ والسفير المعيّن لدى جمهورية لبنان وليد بن عبدالله بخاري؛ والسفير المعيّن لدى سلطنة بروناي عماد بن عبدالعزيز المهنا؛ والسفير المعيّن لدى جمهورية نيبال الدكتور مساعد بن سليمان المرواني؛ والسفير المعيّن لدى جمهورية الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني؛ والسفير المعيّن لدى دولة أريتريا صقر بن سليمان القرشي؛ والسفير المعيّن لدى جمهورية الجابون عبدالرحمن بن سالم الدهاس؛ قائلين: "أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".

بعد ذلك تشرَّف سفير خادم الحرمين الشريفين المعيّن لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم؛ والسفراء الذين أدّوا القَسَم بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته ـ أيّده الله ـ.

حضر أداء القَسَم، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

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