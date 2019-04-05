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الأميرة " تهاني بنت عبدالمحسن " تدشن فعاليات مبادرة "اسمعني٢"

في شارع التحلية بالرياض وسط حضور كثيف

افتتحت الأميرة تهاني بنت عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن مشاري آل سعود، مساء أمس الخميس فعاليات مبادرة "اسمعني 2" لفئة الصم وضعاف السمع، ضمن أسبوع الأصم العربي 44، برعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وشهدت المبادرة مشاركة عدد من المؤسسات والهيئات والجامعات، بالإضافة إلى المواهب وأصحاب الأعمال من ضمن فئة الصم وضعاف السمع.

وانقسمت الفعالية إلى قسمين الأول كانت المعرض الخارجي والذي استعرض أبرز الأعمال من المواهب المتميزة في مجالاتها المتعددة، فيما شهدت فعاليات المسرح عدداً من المحاضرات والبرامج التدريبية في لغة الإشارة.

جدير ذكره أن هذه المبادرة تأتي للسنة الثانية على التوالي بدعم واهتمام من الأميرة تهاني بنت عبدالمحسن آل سعود، ضمن المبادرات المجتمعية التي تحرص على دعمها بشكل دائم ومستمر .

وفي لقاء خاص، قالت الأميرة "تهاني": فكرة المبادرة كانت محدودة من العام الماضي توسعت بشكل أكبر خلال هذا العام وشملت مشاركة عدد أكبر من الشركات والمؤسسات المواهب من فئة الصم وبدأت هذه الفكرة من خلال زيارتي للمعاهد والمراكز الخاصة بالصم وضعاف السمع وتفاجأت حقيقة بما رأيته من جمال وروعة أعمالهم الفنية التي شكلوها عبر أناملهم، فكانت الدافع الأكبر لإقامة المبادرة ودعم أعمالهم لكي ترى النور وتخرج للمجتمع ككل.

وأضافت: أهم أهداف هذه المبادرة، دعم المواهب وأصحاب الأعمال من فئة الصم وضعاف السمع، بالإضافة إلى خلق فرص التعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لدعمهم وتمكينهم وظيفياً، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لإكمال تعليمهم الجامعي بكل يسر وسهولة مما يُسهل عملية دمجهم بشكل تام مع أقرانهم السامعين.

وشددت على أهمية دور الأسرة في دعم أبنائهم بشكل كبير وإظهار كافة قدراتهم، وخلال هذه المبادرة شاركت معنا مجموعة من الأسر في قصص النجاح ودعم أبنائهم وسيكون لهم فترات يتحدثون عن قصصهم على مسرح الواحة.

واختتمت حديثها بشكر جميع من شارك في إقامة مبادرة "اسمعني 2"، وأكدت حرصها على استمرار هذه الفعالية سنوياً في أسبوع الأصم العربي وتطويرها بحيث تكون قافلة تجوب الوطن العربي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الأميرة " تهاني بنت عبدالمحسن " تدشن فعاليات مبادرة "اسمعني٢"
سبق

افتتحت الأميرة تهاني بنت عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن مشاري آل سعود، مساء أمس الخميس فعاليات مبادرة "اسمعني 2" لفئة الصم وضعاف السمع، ضمن أسبوع الأصم العربي 44، برعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وشهدت المبادرة مشاركة عدد من المؤسسات والهيئات والجامعات، بالإضافة إلى المواهب وأصحاب الأعمال من ضمن فئة الصم وضعاف السمع.

وانقسمت الفعالية إلى قسمين الأول كانت المعرض الخارجي والذي استعرض أبرز الأعمال من المواهب المتميزة في مجالاتها المتعددة، فيما شهدت فعاليات المسرح عدداً من المحاضرات والبرامج التدريبية في لغة الإشارة.

جدير ذكره أن هذه المبادرة تأتي للسنة الثانية على التوالي بدعم واهتمام من الأميرة تهاني بنت عبدالمحسن آل سعود، ضمن المبادرات المجتمعية التي تحرص على دعمها بشكل دائم ومستمر .

وفي لقاء خاص، قالت الأميرة "تهاني": فكرة المبادرة كانت محدودة من العام الماضي توسعت بشكل أكبر خلال هذا العام وشملت مشاركة عدد أكبر من الشركات والمؤسسات المواهب من فئة الصم وبدأت هذه الفكرة من خلال زيارتي للمعاهد والمراكز الخاصة بالصم وضعاف السمع وتفاجأت حقيقة بما رأيته من جمال وروعة أعمالهم الفنية التي شكلوها عبر أناملهم، فكانت الدافع الأكبر لإقامة المبادرة ودعم أعمالهم لكي ترى النور وتخرج للمجتمع ككل.

وأضافت: أهم أهداف هذه المبادرة، دعم المواهب وأصحاب الأعمال من فئة الصم وضعاف السمع، بالإضافة إلى خلق فرص التعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لدعمهم وتمكينهم وظيفياً، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لإكمال تعليمهم الجامعي بكل يسر وسهولة مما يُسهل عملية دمجهم بشكل تام مع أقرانهم السامعين.

وشددت على أهمية دور الأسرة في دعم أبنائهم بشكل كبير وإظهار كافة قدراتهم، وخلال هذه المبادرة شاركت معنا مجموعة من الأسر في قصص النجاح ودعم أبنائهم وسيكون لهم فترات يتحدثون عن قصصهم على مسرح الواحة.

واختتمت حديثها بشكر جميع من شارك في إقامة مبادرة "اسمعني 2"، وأكدت حرصها على استمرار هذه الفعالية سنوياً في أسبوع الأصم العربي وتطويرها بحيث تكون قافلة تجوب الوطن العربي.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
04:21 PM

الأميرة " تهاني بنت عبدالمحسن " تدشن فعاليات مبادرة "اسمعني٢"

في شارع التحلية بالرياض وسط حضور كثيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتحت الأميرة تهاني بنت عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن مشاري آل سعود، مساء أمس الخميس فعاليات مبادرة "اسمعني 2" لفئة الصم وضعاف السمع، ضمن أسبوع الأصم العربي 44، برعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وشهدت المبادرة مشاركة عدد من المؤسسات والهيئات والجامعات، بالإضافة إلى المواهب وأصحاب الأعمال من ضمن فئة الصم وضعاف السمع.

وانقسمت الفعالية إلى قسمين الأول كانت المعرض الخارجي والذي استعرض أبرز الأعمال من المواهب المتميزة في مجالاتها المتعددة، فيما شهدت فعاليات المسرح عدداً من المحاضرات والبرامج التدريبية في لغة الإشارة.

جدير ذكره أن هذه المبادرة تأتي للسنة الثانية على التوالي بدعم واهتمام من الأميرة تهاني بنت عبدالمحسن آل سعود، ضمن المبادرات المجتمعية التي تحرص على دعمها بشكل دائم ومستمر .

وفي لقاء خاص، قالت الأميرة "تهاني": فكرة المبادرة كانت محدودة من العام الماضي توسعت بشكل أكبر خلال هذا العام وشملت مشاركة عدد أكبر من الشركات والمؤسسات المواهب من فئة الصم وبدأت هذه الفكرة من خلال زيارتي للمعاهد والمراكز الخاصة بالصم وضعاف السمع وتفاجأت حقيقة بما رأيته من جمال وروعة أعمالهم الفنية التي شكلوها عبر أناملهم، فكانت الدافع الأكبر لإقامة المبادرة ودعم أعمالهم لكي ترى النور وتخرج للمجتمع ككل.

وأضافت: أهم أهداف هذه المبادرة، دعم المواهب وأصحاب الأعمال من فئة الصم وضعاف السمع، بالإضافة إلى خلق فرص التعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لدعمهم وتمكينهم وظيفياً، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لإكمال تعليمهم الجامعي بكل يسر وسهولة مما يُسهل عملية دمجهم بشكل تام مع أقرانهم السامعين.

وشددت على أهمية دور الأسرة في دعم أبنائهم بشكل كبير وإظهار كافة قدراتهم، وخلال هذه المبادرة شاركت معنا مجموعة من الأسر في قصص النجاح ودعم أبنائهم وسيكون لهم فترات يتحدثون عن قصصهم على مسرح الواحة.

واختتمت حديثها بشكر جميع من شارك في إقامة مبادرة "اسمعني 2"، وأكدت حرصها على استمرار هذه الفعالية سنوياً في أسبوع الأصم العربي وتطويرها بحيث تكون قافلة تجوب الوطن العربي.

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