قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات تتعلق بسوريا، استهدفت 7 أفراد و10 كيانات منها البنك المركزي السوري.
واشنطن تفرض عقوبات تستهدف 7 أفراد و10 كيانات منها البنك المركزي السوري
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات تتعلق بسوريا، استهدفت 7 أفراد و10 كيانات منها البنك المركزي السوري.وزارة الخزانة الأمريكية
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واشنطن تفرض عقوبات تستهدف 7 أفراد و10 كيانات منها البنك المركزي السوريصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-22
22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
07:05 PM
واشنطن تفرض عقوبات تستهدف 7 أفراد و10 كيانات منها البنك المركزي السوري
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات تتعلق بسوريا، استهدفت 7 أفراد و10 كيانات منها البنك المركزي السوري.
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