رياح وسحب وأمطار على جازان.. "الأرصاد": تستمر حتى 10 مساءً

الحالة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على الدائر والريث والعارضة وصبيا

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على منطقة جازان، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 10 مساءً.