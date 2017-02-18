كشفت المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء" عن أنها لا تستقبل طلبات الاعتراض على المخالفات أو الرد عليها؛ مشيرةً إلى أنها تتيح فقط خدمة استعراض المخالفات عبر بوابة المنصة. وأوضحت "إيفاء" أنه في حالة رفع طلب اعتراض على مخالفة؛ فإن ذلك يتم عن طريق الجهة التي قامت بتحرير المخالفة على المخالف. يُشار إلى أن المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء" يعمل على تنفيذها مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا". ويمكن من خلال منصة "إيفاء" استعراض المخالفات المرورية، ومخالفات الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، ومخالفات الذوق العام، ومخالفات حظر التجول.

"إيفاء": لا نستقبل طلبات الاعتراض على المخالفات أو الرد عليها منصور الشلاقي سبق 2022-02-17 كشفت المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء" عن أنها لا تستقبل طلبات الاعتراض على المخالفات أو الرد عليها؛ مشيرةً إلى أنها تتيح فقط خدمة استعراض المخالفات عبر بوابة المنصة.



وأوضحت "إيفاء" أنه في حالة رفع طلب اعتراض على مخالفة؛ فإن ذلك يتم عن طريق الجهة التي قامت بتحرير المخالفة على المخالف.



يُشار إلى أن المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء" يعمل على تنفيذها مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".



ويمكن من خلال منصة "إيفاء" استعراض المخالفات المرورية، ومخالفات الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، ومخالفات الذوق العام، ومخالفات حظر التجول.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443 11:12 PM

"إيفاء": لا نستقبل طلبات الاعتراض على المخالفات أو الرد عليها تتيح فقط استعراضها عبر المنصة





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كشفت المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء" عن أنها لا تستقبل طلبات الاعتراض على المخالفات أو الرد عليها؛ مشيرةً إلى أنها تتيح فقط خدمة استعراض المخالفات عبر بوابة المنصة.



وأوضحت "إيفاء" أنه في حالة رفع طلب اعتراض على مخالفة؛ فإن ذلك يتم عن طريق الجهة التي قامت بتحرير المخالفة على المخالف.



يُشار إلى أن المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء" يعمل على تنفيذها مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".



ويمكن من خلال منصة "إيفاء" استعراض المخالفات المرورية، ومخالفات الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، ومخالفات الذوق العام، ومخالفات حظر التجول.