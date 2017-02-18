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"إيفاء": لا نستقبل طلبات الاعتراض على المخالفات أو الرد عليها

تتيح فقط استعراضها عبر المنصة

كشفت المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء" عن أنها لا تستقبل طلبات الاعتراض على المخالفات أو الرد عليها؛ مشيرةً إلى أنها تتيح فقط خدمة استعراض المخالفات عبر بوابة المنصة.

وأوضحت "إيفاء" أنه في حالة رفع طلب اعتراض على مخالفة؛ فإن ذلك يتم عن طريق الجهة التي قامت بتحرير المخالفة على المخالف.

يُشار إلى أن المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء" يعمل على تنفيذها مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".

ويمكن من خلال منصة "إيفاء" استعراض المخالفات المرورية، ومخالفات الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، ومخالفات الذوق العام، ومخالفات حظر التجول.

المنصة الوطنية للمخالفات إيفاء مخالفات مرورية مخالفة مرورية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إيفاء": لا نستقبل طلبات الاعتراض على المخالفات أو الرد عليها
سبق

كشفت المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء" عن أنها لا تستقبل طلبات الاعتراض على المخالفات أو الرد عليها؛ مشيرةً إلى أنها تتيح فقط خدمة استعراض المخالفات عبر بوابة المنصة.

وأوضحت "إيفاء" أنه في حالة رفع طلب اعتراض على مخالفة؛ فإن ذلك يتم عن طريق الجهة التي قامت بتحرير المخالفة على المخالف.

يُشار إلى أن المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء" يعمل على تنفيذها مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".

ويمكن من خلال منصة "إيفاء" استعراض المخالفات المرورية، ومخالفات الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، ومخالفات الذوق العام، ومخالفات حظر التجول.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
11:12 PM

"إيفاء": لا نستقبل طلبات الاعتراض على المخالفات أو الرد عليها

تتيح فقط استعراضها عبر المنصة

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
2,224

كشفت المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء" عن أنها لا تستقبل طلبات الاعتراض على المخالفات أو الرد عليها؛ مشيرةً إلى أنها تتيح فقط خدمة استعراض المخالفات عبر بوابة المنصة.

وأوضحت "إيفاء" أنه في حالة رفع طلب اعتراض على مخالفة؛ فإن ذلك يتم عن طريق الجهة التي قامت بتحرير المخالفة على المخالف.

يُشار إلى أن المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء" يعمل على تنفيذها مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".

ويمكن من خلال منصة "إيفاء" استعراض المخالفات المرورية، ومخالفات الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، ومخالفات الذوق العام، ومخالفات حظر التجول.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,121
142 مليون ..

142 مليون ..

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