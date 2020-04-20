خلال 24 ساعة.. ليبيا تسجل حالتيْ إصابة بفيروس كورونا المستجد

يرتفع عدد الإصابات التي سجلتها ليبيا بالفيروس 51 حالةً بينها وفاة

سجلت ليبيا اليوم حالتيْ إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، إلى أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تَسَلّم 25 عينةً خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ضَمّت حالتيْ إصابة إحداهما جديدة والأخرى مخالطة لحالة سابقة، فيما كانت نتيجة 23 عينة سالبة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات التي سجلتها ليبيا بالفيروس 51 حالةً، بينها وفاة واحدة.