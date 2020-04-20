النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال 24 ساعة.. ليبيا تسجل حالتيْ إصابة بفيروس كورونا المستجد

يرتفع عدد الإصابات التي سجلتها ليبيا بالفيروس 51 حالةً بينها وفاة

سجلت ليبيا اليوم حالتيْ إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، إلى أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تَسَلّم 25 عينةً خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ضَمّت حالتيْ إصابة إحداهما جديدة والأخرى مخالطة لحالة سابقة، فيما كانت نتيجة 23 عينة سالبة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات التي سجلتها ليبيا بالفيروس 51 حالةً، بينها وفاة واحدة.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
خلال 24 ساعة.. ليبيا تسجل حالتيْ إصابة بفيروس كورونا المستجد
سبق

سجلت ليبيا اليوم حالتيْ إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، إلى أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تَسَلّم 25 عينةً خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ضَمّت حالتيْ إصابة إحداهما جديدة والأخرى مخالطة لحالة سابقة، فيما كانت نتيجة 23 عينة سالبة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات التي سجلتها ليبيا بالفيروس 51 حالةً، بينها وفاة واحدة.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
09:12 AM

خلال 24 ساعة.. ليبيا تسجل حالتيْ إصابة بفيروس كورونا المستجد

يرتفع عدد الإصابات التي سجلتها ليبيا بالفيروس 51 حالةً بينها وفاة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - طرابلس
0
335

سجلت ليبيا اليوم حالتيْ إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، إلى أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تَسَلّم 25 عينةً خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ضَمّت حالتيْ إصابة إحداهما جديدة والأخرى مخالطة لحالة سابقة، فيما كانت نتيجة 23 عينة سالبة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات التي سجلتها ليبيا بالفيروس 51 حالةً، بينها وفاة واحدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,369
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,804
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,315
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,433

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة