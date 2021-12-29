رئيس "الوطني للوقاية من الآفات النباتية" يزور فرع "البيئة" بمكة

للاطلاع على المكافحة المتعلقة بالصحة العامة والنباتية والحيوانية

زار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "مركز وقاء"، الدكتور خالد بن محمد الجار الله، يرافقه الفريق التنفيذي بالمركز، مقر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

جاء ذلك للاطلاع على أعمال الوقاية والمكافحة المتعلقة بالصحة العامة والصحة النباتية والحيوانية، وبرامج مكافحة نواقل الأمراض والإجراءات التنفيذية في المحاجر النباتية والحيوانية الكفيلة بالحد من مخاطر دخول الآفات النباتية والأمراض الحيوانية العابرة للحدود.

كما يأتي لتعزيز التكامل ورفع مستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وكان في استقبال الزائرين: مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، ومديرو الإدارات في الفرع.

وعقد "الجار الله" اجتماعًا تمحور حول جهود وأنشطة وإنجازات الفرع في مجال أعمال الصحة العامة والصحة النباتية والحيوانية والمحاجر النباتية والحيوانية خلال النصف الثاني من العام الجاري، وأنشطة الفرع في الوقاية والمكافحة للآفات النباتية والأمراض الحيوانية.

وفي الختام قدم "الجار الله" شكره وتقديره لمدير عام الفرع وفريق عمله على ما تم استعراضه ومناقشته، والتطلع إلى تحقيق تكامل عال في تنفيذ الأعمال في المرحلة المستقبلية.