جامعة جازان عن حريق كلية "بنات الدرب": بالقرب من غرفة الكهرباء خارج السور

"الدفاع المدني" و"الشرطة" باشرتا مهامهما لمعاينة الحادث

كشفت جامعة جازان تفاصيل الحريق الذي اندلع في محيط الجامعة، ووقع صباح أمس، وقالت في رد على استفسار "سبق" عبر بيان صحفي إن حراس الأمن تمكنوا من إخماده.

وجاء في بيان باسم الجامعة أنه حدث حريق محدود الساعة الـ10:15ص خارج سور الكلية في بعض الحشائش، بالقرب من غرفة الكهرباء الخارجية. وقد تمكن حراس الأمن بالكلية بإدارة مشرفهم من إخماد الحريق الجزئي باستخدام طفايات الحريق.

وأضاف البيان: ولاحتياطات السلامة المتبعة فعّلت منسوبات وحدة الأمن خطة الطوارئ بإخلاء المبنى من منسوبات الكلية إلى نقطة التجمع حفاظًا على سلامتهن. فيما باشر مديرية الدفاع المدني والشرطة مهامهما لمعاينة الحادث.