النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة جازان عن حريق كلية "بنات الدرب": بالقرب من غرفة الكهرباء خارج السور

"الدفاع المدني" و"الشرطة" باشرتا مهامهما لمعاينة الحادث

كشفت جامعة جازان تفاصيل الحريق الذي اندلع في محيط الجامعة، ووقع صباح أمس، وقالت في رد على استفسار "سبق" عبر بيان صحفي إن حراس الأمن تمكنوا من إخماده.

وجاء في بيان باسم الجامعة أنه حدث حريق محدود الساعة الـ10:15ص خارج سور الكلية في بعض الحشائش، بالقرب من غرفة الكهرباء الخارجية. وقد تمكن حراس الأمن بالكلية بإدارة مشرفهم من إخماد الحريق الجزئي باستخدام طفايات الحريق.

وأضاف البيان: ولاحتياطات السلامة المتبعة فعّلت منسوبات وحدة الأمن خطة الطوارئ بإخلاء المبنى من منسوبات الكلية إلى نقطة التجمع حفاظًا على سلامتهن. فيما باشر مديرية الدفاع المدني والشرطة مهامهما لمعاينة الحادث.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة جازان عن حريق كلية "بنات الدرب": بالقرب من غرفة الكهرباء خارج السور
سبق

كشفت جامعة جازان تفاصيل الحريق الذي اندلع في محيط الجامعة، ووقع صباح أمس، وقالت في رد على استفسار "سبق" عبر بيان صحفي إن حراس الأمن تمكنوا من إخماده.

وجاء في بيان باسم الجامعة أنه حدث حريق محدود الساعة الـ10:15ص خارج سور الكلية في بعض الحشائش، بالقرب من غرفة الكهرباء الخارجية. وقد تمكن حراس الأمن بالكلية بإدارة مشرفهم من إخماد الحريق الجزئي باستخدام طفايات الحريق.

وأضاف البيان: ولاحتياطات السلامة المتبعة فعّلت منسوبات وحدة الأمن خطة الطوارئ بإخلاء المبنى من منسوبات الكلية إلى نقطة التجمع حفاظًا على سلامتهن. فيما باشر مديرية الدفاع المدني والشرطة مهامهما لمعاينة الحادث.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
08:26 PM

جامعة جازان عن حريق كلية "بنات الدرب": بالقرب من غرفة الكهرباء خارج السور

"الدفاع المدني" و"الشرطة" باشرتا مهامهما لمعاينة الحادث

A A A
محمد المواسي - جازان
1
911

كشفت جامعة جازان تفاصيل الحريق الذي اندلع في محيط الجامعة، ووقع صباح أمس، وقالت في رد على استفسار "سبق" عبر بيان صحفي إن حراس الأمن تمكنوا من إخماده.

وجاء في بيان باسم الجامعة أنه حدث حريق محدود الساعة الـ10:15ص خارج سور الكلية في بعض الحشائش، بالقرب من غرفة الكهرباء الخارجية. وقد تمكن حراس الأمن بالكلية بإدارة مشرفهم من إخماد الحريق الجزئي باستخدام طفايات الحريق.

وأضاف البيان: ولاحتياطات السلامة المتبعة فعّلت منسوبات وحدة الأمن خطة الطوارئ بإخلاء المبنى من منسوبات الكلية إلى نقطة التجمع حفاظًا على سلامتهن. فيما باشر مديرية الدفاع المدني والشرطة مهامهما لمعاينة الحادث.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,667
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,915
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,868
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,410

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة