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"جود الإسكان".. منصة للتكافل الاجتماعي تستهدف الفئات الأشد حاجة

فكرتها بسيطة وإبداعية وتتسم بالتفاعل والتنافس على الخير

تمكّن منصة جود الإسكان المجتمع من خلال أفراده ومنظماته من المشاركة في المجال الخيري للأسر الأشد حاجة التي تتماشى مع رؤية المملكة نحو تفعيل دور القطاع غير الربحي ورفع مساهمته من 1 في المائة من الناتج المحلي إلى 5 في المائة؛ من أجل توفير المسكن الملائم لتلك الفئات.

وتعد المنصة فرصة لوصول المساهمات الخيرية للمستحقين بشكل ابتكاري مبسط وسهل، عبر منصة "جود الإسكان" التي تتسم بالدقة وتحقيق الشفافية بشكل احترافي، وذلك بالشراكة مع وزارة الإسكان ممثلة في برنامج الإسكان التنموي.

وتستهدف برامج وزارة الإسكان كل المواطنين المستحقين لمنتجاتها وبرامجها، ومن أولئك: الأسر الأشد حاجة، وهي فئة غير قادرة على الاقتراض من البنوك والسداد، وهي تشمل أصحاب العاهات المستدامة والعاجزين طبياً والأرامل والمسنين ممن ليس لديهم عائل أو المسجونين، وأيضاً أصحاب الدخول المتدنية جداً، وهناك أيضاً مبادرات لدعم المتعثرين عن سداد نظام الإيجار ريثما يتم تأمين مسكن لهم.

وتتبنى "جود الإسكان" العديد من المبادرات وعلى رأسها توفير مسكن للأسر الأشد حاجة، ودعم الإيجار، أو الدعم العيني، أو المساهمة في تكاليف مشاريع البناء عن طريق تقديم مواد البناء، أو سداد قيمة فواتير استهلاك الكهرباء والماء وغيرها من أشكال الدعم العيني مثل تأثيث المنزل.

وعلى غرار الأوضاع الطارئة التي تشهدها المملكة حالياً متضمنة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" أتاح موقع جود الإلكتروني للراغبين توصيل المساهمات الخيرية الذي استطاع خدمة أكثر من 6540 أسرة، وهو بمثابة تفعيل الدور الاجتماعي عبر تكامل أدوار الجهات الحكومية والخيرية والتجارية والأفراد لتقديم يد العون للعطاء الخيري السكني عبر منصة إلكترونية تحقق الحوكمة والشفافية والدقة والاحترافية للوصول إلى تلك الفئات الأشد حاجة.

سكني وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جود الإسكان".. منصة للتكافل الاجتماعي تستهدف الفئات الأشد حاجة
سبق

تمكّن منصة جود الإسكان المجتمع من خلال أفراده ومنظماته من المشاركة في المجال الخيري للأسر الأشد حاجة التي تتماشى مع رؤية المملكة نحو تفعيل دور القطاع غير الربحي ورفع مساهمته من 1 في المائة من الناتج المحلي إلى 5 في المائة؛ من أجل توفير المسكن الملائم لتلك الفئات.

وتعد المنصة فرصة لوصول المساهمات الخيرية للمستحقين بشكل ابتكاري مبسط وسهل، عبر منصة "جود الإسكان" التي تتسم بالدقة وتحقيق الشفافية بشكل احترافي، وذلك بالشراكة مع وزارة الإسكان ممثلة في برنامج الإسكان التنموي.

وتستهدف برامج وزارة الإسكان كل المواطنين المستحقين لمنتجاتها وبرامجها، ومن أولئك: الأسر الأشد حاجة، وهي فئة غير قادرة على الاقتراض من البنوك والسداد، وهي تشمل أصحاب العاهات المستدامة والعاجزين طبياً والأرامل والمسنين ممن ليس لديهم عائل أو المسجونين، وأيضاً أصحاب الدخول المتدنية جداً، وهناك أيضاً مبادرات لدعم المتعثرين عن سداد نظام الإيجار ريثما يتم تأمين مسكن لهم.

وتتبنى "جود الإسكان" العديد من المبادرات وعلى رأسها توفير مسكن للأسر الأشد حاجة، ودعم الإيجار، أو الدعم العيني، أو المساهمة في تكاليف مشاريع البناء عن طريق تقديم مواد البناء، أو سداد قيمة فواتير استهلاك الكهرباء والماء وغيرها من أشكال الدعم العيني مثل تأثيث المنزل.

وعلى غرار الأوضاع الطارئة التي تشهدها المملكة حالياً متضمنة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" أتاح موقع جود الإلكتروني للراغبين توصيل المساهمات الخيرية الذي استطاع خدمة أكثر من 6540 أسرة، وهو بمثابة تفعيل الدور الاجتماعي عبر تكامل أدوار الجهات الحكومية والخيرية والتجارية والأفراد لتقديم يد العون للعطاء الخيري السكني عبر منصة إلكترونية تحقق الحوكمة والشفافية والدقة والاحترافية للوصول إلى تلك الفئات الأشد حاجة.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
04:09 PM

"جود الإسكان".. منصة للتكافل الاجتماعي تستهدف الفئات الأشد حاجة

فكرتها بسيطة وإبداعية وتتسم بالتفاعل والتنافس على الخير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكّن منصة جود الإسكان المجتمع من خلال أفراده ومنظماته من المشاركة في المجال الخيري للأسر الأشد حاجة التي تتماشى مع رؤية المملكة نحو تفعيل دور القطاع غير الربحي ورفع مساهمته من 1 في المائة من الناتج المحلي إلى 5 في المائة؛ من أجل توفير المسكن الملائم لتلك الفئات.

وتعد المنصة فرصة لوصول المساهمات الخيرية للمستحقين بشكل ابتكاري مبسط وسهل، عبر منصة "جود الإسكان" التي تتسم بالدقة وتحقيق الشفافية بشكل احترافي، وذلك بالشراكة مع وزارة الإسكان ممثلة في برنامج الإسكان التنموي.

وتستهدف برامج وزارة الإسكان كل المواطنين المستحقين لمنتجاتها وبرامجها، ومن أولئك: الأسر الأشد حاجة، وهي فئة غير قادرة على الاقتراض من البنوك والسداد، وهي تشمل أصحاب العاهات المستدامة والعاجزين طبياً والأرامل والمسنين ممن ليس لديهم عائل أو المسجونين، وأيضاً أصحاب الدخول المتدنية جداً، وهناك أيضاً مبادرات لدعم المتعثرين عن سداد نظام الإيجار ريثما يتم تأمين مسكن لهم.

وتتبنى "جود الإسكان" العديد من المبادرات وعلى رأسها توفير مسكن للأسر الأشد حاجة، ودعم الإيجار، أو الدعم العيني، أو المساهمة في تكاليف مشاريع البناء عن طريق تقديم مواد البناء، أو سداد قيمة فواتير استهلاك الكهرباء والماء وغيرها من أشكال الدعم العيني مثل تأثيث المنزل.

وعلى غرار الأوضاع الطارئة التي تشهدها المملكة حالياً متضمنة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" أتاح موقع جود الإلكتروني للراغبين توصيل المساهمات الخيرية الذي استطاع خدمة أكثر من 6540 أسرة، وهو بمثابة تفعيل الدور الاجتماعي عبر تكامل أدوار الجهات الحكومية والخيرية والتجارية والأفراد لتقديم يد العون للعطاء الخيري السكني عبر منصة إلكترونية تحقق الحوكمة والشفافية والدقة والاحترافية للوصول إلى تلك الفئات الأشد حاجة.

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