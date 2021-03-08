بث تحالف دعم الشرعية في اليمن، مقطع فيديو يظهر قصف التحالف ورش صناعة الصواريخ البالستية وتفخيخ الطائرات المسيرة في صنعاءالمحتلة من قبل الانقلابيين الحوثيين.
فيديو.. "التحالف" يقصف ورش صناعة الصواريخ البالستية وتفخيخ الطائرات المسيرة في صنعاء
بث تحالف دعم الشرعية في اليمن، مقطع فيديو يظهر قصف التحالف ورش صناعة الصواريخ البالستية وتفخيخ الطائرات المسيرة في صنعاءالمحتلة من قبل الانقلابيين الحوثيين.
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فيديو.. "التحالف" يقصف ورش صناعة الصواريخ البالستية وتفخيخ الطائرات المسيرة في صنعاءصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-08
08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
07:15 PM
فيديو.. "التحالف" يقصف ورش صناعة الصواريخ البالستية وتفخيخ الطائرات المسيرة في صنعاء
بث تحالف دعم الشرعية في اليمن، مقطع فيديو يظهر قصف التحالف ورش صناعة الصواريخ البالستية وتفخيخ الطائرات المسيرة في صنعاءالمحتلة من قبل الانقلابيين الحوثيين.
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