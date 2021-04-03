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صعود الأخدود وبيشة إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

صعد فريقا الأخدود وبيشة إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي المقبل 2021-2022.

وتعادل الأخدود مع التقدُّم بهدف لكل منهما، فيما فاز بيشة على الجندل بهدفَيْن لحساب مباريات الجولة الـ25 من دوري الدرجة الثانية.

ورفع الأخدود رصيده إلى 50 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، فيما رفع بيشة رصيده إلى 49 نقطة؛ ليضمن الفريقان صدارة ووصافة المجموعة قبل جولة من النهاية.

دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى الأخدود بيشة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صعود الأخدود وبيشة إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى
سبق

صعد فريقا الأخدود وبيشة إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي المقبل 2021-2022.

وتعادل الأخدود مع التقدُّم بهدف لكل منهما، فيما فاز بيشة على الجندل بهدفَيْن لحساب مباريات الجولة الـ25 من دوري الدرجة الثانية.

ورفع الأخدود رصيده إلى 50 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، فيما رفع بيشة رصيده إلى 49 نقطة؛ ليضمن الفريقان صدارة ووصافة المجموعة قبل جولة من النهاية.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
11:35 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
12:56 AM

صعود الأخدود وبيشة إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صعد فريقا الأخدود وبيشة إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي المقبل 2021-2022.

وتعادل الأخدود مع التقدُّم بهدف لكل منهما، فيما فاز بيشة على الجندل بهدفَيْن لحساب مباريات الجولة الـ25 من دوري الدرجة الثانية.

ورفع الأخدود رصيده إلى 50 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، فيما رفع بيشة رصيده إلى 49 نقطة؛ ليضمن الفريقان صدارة ووصافة المجموعة قبل جولة من النهاية.

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