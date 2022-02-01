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"موارد القصيم" توفر فرص عمل لـ 4322 من مستفيدي الضمان

عبر 32 برنامجًا تدريبيًا ضمن عدة مذكرات تعاون في مجالات التمكين

استطاعت وحدات التمكين التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم خلال العام المنصرم 2021م من توفير فرص العمل لـ 4322 من مستفيدي الضمان بالمنطقة.

وأوضح مدير عام الفرع الدكتور فهد بن محمد المطلق أن أعداد البرامج التدريبية التي وفرتها مكاتب الضمان لمستفيديها القادرين على العمل خلال العام نفسه تجاوزت الـ 32 برنامجًا بينما بلغت أعداد المستفيدين من خدمات التدريب والتأهيل 4322 مستفيدًا ومستفيدة.

وأضاف الدكتور المطلق أن الفرع وقع خلال العام 32 مذكرة تعاون في مجالات التمكين والتدريب المنتهي بالتوظيف تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج التحول الوطني الذي يدعو إلى تحفيز وتأهيل الضمانيين من جميع الفئات للحصول على فرص وظيفية تتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم بعد الموائمة مع متطلبات سوق العمل.

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"موارد القصيم" توفر فرص عمل لـ 4322 من مستفيدي الضمان
سبق

استطاعت وحدات التمكين التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم خلال العام المنصرم 2021م من توفير فرص العمل لـ 4322 من مستفيدي الضمان بالمنطقة.

وأوضح مدير عام الفرع الدكتور فهد بن محمد المطلق أن أعداد البرامج التدريبية التي وفرتها مكاتب الضمان لمستفيديها القادرين على العمل خلال العام نفسه تجاوزت الـ 32 برنامجًا بينما بلغت أعداد المستفيدين من خدمات التدريب والتأهيل 4322 مستفيدًا ومستفيدة.

وأضاف الدكتور المطلق أن الفرع وقع خلال العام 32 مذكرة تعاون في مجالات التمكين والتدريب المنتهي بالتوظيف تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج التحول الوطني الذي يدعو إلى تحفيز وتأهيل الضمانيين من جميع الفئات للحصول على فرص وظيفية تتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم بعد الموائمة مع متطلبات سوق العمل.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
07:07 PM

"موارد القصيم" توفر فرص عمل لـ 4322 من مستفيدي الضمان

عبر 32 برنامجًا تدريبيًا ضمن عدة مذكرات تعاون في مجالات التمكين

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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استطاعت وحدات التمكين التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم خلال العام المنصرم 2021م من توفير فرص العمل لـ 4322 من مستفيدي الضمان بالمنطقة.

وأوضح مدير عام الفرع الدكتور فهد بن محمد المطلق أن أعداد البرامج التدريبية التي وفرتها مكاتب الضمان لمستفيديها القادرين على العمل خلال العام نفسه تجاوزت الـ 32 برنامجًا بينما بلغت أعداد المستفيدين من خدمات التدريب والتأهيل 4322 مستفيدًا ومستفيدة.

وأضاف الدكتور المطلق أن الفرع وقع خلال العام 32 مذكرة تعاون في مجالات التمكين والتدريب المنتهي بالتوظيف تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج التحول الوطني الذي يدعو إلى تحفيز وتأهيل الضمانيين من جميع الفئات للحصول على فرص وظيفية تتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم بعد الموائمة مع متطلبات سوق العمل.

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