مرور الرياض يطيح بقائد مركبة تسبب في دهس أحد المشاة أثناء ممارسة التفحيط

بعدما هرب من موقع الحادث.. وسيحال للنيابة

أعلن ‏مرور منطقة الرياض القبض على قائد المركبة الذي تسبب في دهس أحد المشاة أثناء ممارسة التفحيط بحي الربوة، وهروبه من موقع الحادث.

وقال المرور عبر حسابه على موقع "تويتر": "سيتم استكمال إجراءات الحادث، وإحالته إلى النيابة العامة".