مرور الرياض يطيح بقائد مركبة تسبب في دهس أحد المشاة أثناء ممارسة التفحيط

أعلن مرور منطقة الرياض القبض على قائد المركبة الذي تسبب في دهس أحد المشاة أثناء ممارسة التفحيط بحي الربوة، وهروبه من موقع الحادث.
وقال المرور عبر حسابه على موقع "تويتر": "سيتم استكمال إجراءات الحادث، وإحالته إلى النيابة العامة".
أعلن مرور منطقة الرياض القبض على قائد المركبة الذي تسبب في دهس أحد المشاة أثناء ممارسة التفحيط بحي الربوة، وهروبه من موقع الحادث.
وقال المرور عبر حسابه على موقع "تويتر": "سيتم استكمال إجراءات الحادث، وإحالته إلى النيابة العامة".
أعلن مرور منطقة الرياض القبض على قائد المركبة الذي تسبب في دهس أحد المشاة أثناء ممارسة التفحيط بحي الربوة، وهروبه من موقع الحادث.
وقال المرور عبر حسابه على موقع "تويتر": "سيتم استكمال إجراءات الحادث، وإحالته إلى النيابة العامة".
أعلن مرور منطقة الرياض القبض على قائد المركبة الذي تسبب في دهس أحد المشاة أثناء ممارسة التفحيط بحي الربوة، وهروبه من موقع الحادث.
وقال المرور عبر حسابه على موقع "تويتر": "سيتم استكمال إجراءات الحادث، وإحالته إلى النيابة العامة".