وقف الملك عبدالعزيز لـ "عين العزيزية" يفعّل مبادراته الوقائية

توفير عبوات المياه الصالحة للشرب للأسر القاطنة في الأحياء

شارك وقف الملك عبدالعزيز لـ "عين العزيزية"، بمنظومة من المبادرات المساندة للإجراءات الاحترازية المتخذة في مختلف القطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك ضمن مسؤوليته الاجتماعية وواجبه الوطني في هذه الظروف الطارئة التي تتطلب وقوف الجميع تحت شعار "كلنا مسؤول".

وبتوجيهات الأمير خالد الفيصل؛ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز لـ "عين العزيزية"، قام الوقف بتوفير عبوات المياه الصالحة للشرب للأسر القاطنة في أحياء جدة الواقعة في دائرة الحظر المستمر لتفادي تفشي فيروس كورونا فيها.

وتابع أمين عام وقف الملك عبدالعزيز لـ "عين العزيزية" لؤي طرابزوني؛ إيصال كميات المياه للأسر المحتاجة بالتعاون مع جمعية سقيا، والتأكد من عدم انقطاع المياه الصالحة للشرب عن مساكنهم إسهاماً من الوقف في الوقوف مع قطاعات الدولة المختلفة لمحاربة هذه الجائحة.