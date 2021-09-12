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اليوم يبدأ احتساب الغياب للطلبة غير المحصنين بجرعتين بعد انتهاء المهلة المحددة

"التعليم" تحث جميع منسوبيها على استكمال التحصين

أوضح المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم، أنه الحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 21 محرم 1443هـ الموافق 29 أغسطس 2021م المتضمن تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين من بداية العام الدراسي للطلبة والمتدربين مِمن أعمارهم (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين؛ وفق اشتراطات هيئة الصحة العامة (وقاية)، واستمراراً للتعاون والتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة لتحقيق العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة، وحيث انتهت المهلة المحددة؛ فنؤكد أن احتساب الغياب للطلبة سيبدأ من اليوم الأحد 5 صفر 1443هـ؛ وفقاً لما صدر بهذا الشأن.

كما تحث وزارة التعليم الطلاب والطالبات وجميع منسوبيها على استكمال التحصين بجرعتين لتمكينهم من دخول المنشآت التعليمية، ومواصلة الرحلة التعليمية، والحفاظ على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم.

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اليوم يبدأ احتساب الغياب للطلبة غير المحصنين بجرعتين بعد انتهاء المهلة المحددة
سبق

أوضح المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم، أنه الحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 21 محرم 1443هـ الموافق 29 أغسطس 2021م المتضمن تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين من بداية العام الدراسي للطلبة والمتدربين مِمن أعمارهم (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين؛ وفق اشتراطات هيئة الصحة العامة (وقاية)، واستمراراً للتعاون والتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة لتحقيق العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة، وحيث انتهت المهلة المحددة؛ فنؤكد أن احتساب الغياب للطلبة سيبدأ من اليوم الأحد 5 صفر 1443هـ؛ وفقاً لما صدر بهذا الشأن.

كما تحث وزارة التعليم الطلاب والطالبات وجميع منسوبيها على استكمال التحصين بجرعتين لتمكينهم من دخول المنشآت التعليمية، ومواصلة الرحلة التعليمية، والحفاظ على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
05:14 PM

اليوم يبدأ احتساب الغياب للطلبة غير المحصنين بجرعتين بعد انتهاء المهلة المحددة

"التعليم" تحث جميع منسوبيها على استكمال التحصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,996

أوضح المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم، أنه الحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 21 محرم 1443هـ الموافق 29 أغسطس 2021م المتضمن تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين من بداية العام الدراسي للطلبة والمتدربين مِمن أعمارهم (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين؛ وفق اشتراطات هيئة الصحة العامة (وقاية)، واستمراراً للتعاون والتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة لتحقيق العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة، وحيث انتهت المهلة المحددة؛ فنؤكد أن احتساب الغياب للطلبة سيبدأ من اليوم الأحد 5 صفر 1443هـ؛ وفقاً لما صدر بهذا الشأن.

كما تحث وزارة التعليم الطلاب والطالبات وجميع منسوبيها على استكمال التحصين بجرعتين لتمكينهم من دخول المنشآت التعليمية، ومواصلة الرحلة التعليمية، والحفاظ على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم.

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