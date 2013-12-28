النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
حُكِم عليها بناءً على المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المحكمة الجزائية المتخصصة: إدانة لجين الهذلول بسعيها لتنفيذ أجندة خارجية وتغيير النظام الأساسي للحكم

مكة.. "مستشفى المؤسّس" يخدم 6465 حالة عبر النقل الإسعافي خلال 2020

شملت 3387 من الرجال و3078 للنساء بينها 690 داخل مكة و330 خارجها

نجح قسم النقل الإسعافي بمستشفى الملك عبدالعزيز عضو التجمّع الصحي بمكة المكرّمة، في نقل 6465 حالة إسعافية خلال 2020.

وتنوّعت الحالات المنقولة حيث تمّ نقل 3387 حالة من الرجال و3078 حالة من النساء، وشارك في نقل 690 حالة داخل مكة المكرّمة و330 خارجها، وقام بنقل 78 حالة إلى المطار.

جديرٌ بالذكر أن مركز النقل الإسعافي يُعد من المشاريع الجديدة التي تضمن سلامة النقل الطبي للمرضى والاستجابة للخدمات الإسعافية وفق أعلى المعايير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة.. "مستشفى المؤسّس" يخدم 6465 حالة عبر النقل الإسعافي خلال 2020
سبق

نجح قسم النقل الإسعافي بمستشفى الملك عبدالعزيز عضو التجمّع الصحي بمكة المكرّمة، في نقل 6465 حالة إسعافية خلال 2020.

وتنوّعت الحالات المنقولة حيث تمّ نقل 3387 حالة من الرجال و3078 حالة من النساء، وشارك في نقل 690 حالة داخل مكة المكرّمة و330 خارجها، وقام بنقل 78 حالة إلى المطار.

جديرٌ بالذكر أن مركز النقل الإسعافي يُعد من المشاريع الجديدة التي تضمن سلامة النقل الطبي للمرضى والاستجابة للخدمات الإسعافية وفق أعلى المعايير.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
01:05 PM

مكة.. "مستشفى المؤسّس" يخدم 6465 حالة عبر النقل الإسعافي خلال 2020

شملت 3387 من الرجال و3078 للنساء بينها 690 داخل مكة و330 خارجها

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
370

نجح قسم النقل الإسعافي بمستشفى الملك عبدالعزيز عضو التجمّع الصحي بمكة المكرّمة، في نقل 6465 حالة إسعافية خلال 2020.

وتنوّعت الحالات المنقولة حيث تمّ نقل 3387 حالة من الرجال و3078 حالة من النساء، وشارك في نقل 690 حالة داخل مكة المكرّمة و330 خارجها، وقام بنقل 78 حالة إلى المطار.

جديرٌ بالذكر أن مركز النقل الإسعافي يُعد من المشاريع الجديدة التي تضمن سلامة النقل الطبي للمرضى والاستجابة للخدمات الإسعافية وفق أعلى المعايير.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,887
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,732
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,070
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,367

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة