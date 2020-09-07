محافظ شقراء يعقد اجتماعاً برؤساء المراكز.. ويحثهم على خدمة الأهالي وتلمس حاجاتهم

أكد ضرورة منع التعدي على الأراضي ومحاربة التسول وإزالة المخيمات العشوائية

عقد محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي اجتماعاً برؤساء المراكز التابعة للمحافظة، بحضور وكيل المحافظة مسلط بن ناصر بن سعيدان بقاعة الاجتماعات بالمحافظة، وذلك للرقي بالخدمات المقدمة للأهالي وتحسين أداء المراكز.

وفي بداية الاجتماع، رحب "البواردي" بالجميع، وثمن الجهود التي تبذلها الدولة في خدمة المحافظة وتنميتها، مشيراً إلى أهمية هذه الاجتماعات واللقاءات، مؤكداً على الدور المأمول من رؤساء المراكز لخدمة المواطنين والمقيمين، وتلمس احتياجاتهم الخدمية، والرفع من مستوى الخدمات ورفع كفاءتها وتحسين أداء المراكز.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على تفعيل الدور الاجتماعي والأمني لرؤساء المراكز وفق المهام المناطة بهم، وتعزيز قنوات التواصل مع الجهات الحكومية، والتأكيد على المتابعة الميدانية من قبلهم.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عديد الموضوعات المتعلقة بأعمال المراكز الخدمية والإدارية والتنظيمية، حيث تم التأكيد على مراقبة الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها، ومراقبة مخالفات التعدين، والمتابعة لمنع ظاهرة التسول، وتطبيق الأنظمة لحماية البيئة والغطاء النباتي من الرعي الجائر، وإزالة المخيمات العشوائية.

وفي ختام الاجتماع حث البواردي الجميع على بذل المزيد من الجهود لخدمة المحافظة ومراكزها، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة، شاكراً الجميع على حضورهم متمنياً لهم التوفيق.