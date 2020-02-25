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الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على مكة المكرمة

دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية الأفقية؛ وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل: (الطائف، وأضم، والعاصمة المقدسة، والجموم، والكامل، وخليص، وجدة، ورابغ، وميسان)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ2 من مساء اليوم.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات المناخية؛ متمنية السلامة للجميع.

حالة الطقس الأرصاد مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على مكة المكرمة
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية الأفقية؛ وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل: (الطائف، وأضم، والعاصمة المقدسة، والجموم، والكامل، وخليص، وجدة، ورابغ، وميسان)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ2 من مساء اليوم.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات المناخية؛ متمنية السلامة للجميع.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
10:40 AM

الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على مكة المكرمة

دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية الأفقية؛ وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل: (الطائف، وأضم، والعاصمة المقدسة، والجموم، والكامل، وخليص، وجدة، ورابغ، وميسان)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ2 من مساء اليوم.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات المناخية؛ متمنية السلامة للجميع.

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