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العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

وفقاً للعمر ومؤشر كتلة الجسم فضلاً عن مرحلة المرض وشدته

تمكّنت مجموعة علماء أمريكيين، من تحديد العوامل المؤثرة في سرعة انتقال العدوى وانتشار فيروس كورونا، بعد دراسة وتحليل مؤشرات 194 مصاباً بمرض كوفيد-19.

وتبيّن للعلماء، أن سرعة نقل المريض للعدوى، تتغيّر وفقاً للعمر، ومؤشر كتلة الجسم، فضلاً عن مرحلة المرض وشدته.

وبحسب "روسيا اليوم" توصل العلماء إلى استنتاج مفاده أن المريض الأكبر سناً وكذلك الذي يعاني زيادة الوزن، يعدان "سوبر ناقل" وموزعاً لفيروس كورونا المستجد.

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العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا
سبق

تمكّنت مجموعة علماء أمريكيين، من تحديد العوامل المؤثرة في سرعة انتقال العدوى وانتشار فيروس كورونا، بعد دراسة وتحليل مؤشرات 194 مصاباً بمرض كوفيد-19.

وتبيّن للعلماء، أن سرعة نقل المريض للعدوى، تتغيّر وفقاً للعمر، ومؤشر كتلة الجسم، فضلاً عن مرحلة المرض وشدته.

وبحسب "روسيا اليوم" توصل العلماء إلى استنتاج مفاده أن المريض الأكبر سناً وكذلك الذي يعاني زيادة الوزن، يعدان "سوبر ناقل" وموزعاً لفيروس كورونا المستجد.

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
11:51 AM

العلماء يحدّدون: هذا هو "السوبر ناقل" لعدوى فيروس كورونا

وفقاً للعمر ومؤشر كتلة الجسم فضلاً عن مرحلة المرض وشدته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,327

تمكّنت مجموعة علماء أمريكيين، من تحديد العوامل المؤثرة في سرعة انتقال العدوى وانتشار فيروس كورونا، بعد دراسة وتحليل مؤشرات 194 مصاباً بمرض كوفيد-19.

وتبيّن للعلماء، أن سرعة نقل المريض للعدوى، تتغيّر وفقاً للعمر، ومؤشر كتلة الجسم، فضلاً عن مرحلة المرض وشدته.

وبحسب "روسيا اليوم" توصل العلماء إلى استنتاج مفاده أن المريض الأكبر سناً وكذلك الذي يعاني زيادة الوزن، يعدان "سوبر ناقل" وموزعاً لفيروس كورونا المستجد.

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