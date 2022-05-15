النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اقتصادي: ضريبة الـ 15% على العقار ستقضي على الاحتكار وتمول برامج الإسكان

قال: ستعمل على زيادة الضخ والمنافسة وتحسين هوامش التسعير المفرطة

أكد اقتصادي لـ"سبق" أن رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، والتي سيبدأ تطبيقها بعد نحو 50 يوماً، ستعمل على معالجة كسر قوة احتكار السوق العقاري، وزيادة الضخ والمنافسة، وتحسين هوامش التسعير المفرطة، موضحاً أنه "وفق النظرية الاقتصادية الكلية؛ فإن برامج الإسكان لدينا تحتاج إلى تمويل، ولاسيما في الظروف الحالية محلياً وعالمياً، والتي لا نعرف مداها؛ لذا يمكننا تمويلها من ضرائب القيمة المضافة".

وتفصيلاً، قال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري: "تعد الضريبة ضمن الأدوات الاقتصادية التي يستخدمها الاقتصاديون لتوجيه الاقتصاد نحو مستهدفاته في الظروف العادية أو الاستثنائية بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة"، مضيفاً: "فرض الضريبة على العقار بمستوى مماثل للقطاعات الأخرى يساهم في خفض هامش الأرباح المفرطة التي لا تستند على تكاليف مثل الأراضي وأسعار المساكن التجارية ذات المواد منخفضة الجودة أو المساكن ذات المساحات الصغيرة وبأسعار وهوامش ربح مرتفعة سواء بسبب المطور العقاري أو التمويل العقاري التجاري أو الاثنين معاً".

أداة إصلاح اقتصادي

وتابع: "لذا من الناحية الاقتصادية تُعد ضريبة القيمة المضافة على العقارات أداة إصلاح اقتصادي في الظروف العادية ولا يمكن أن تؤدي دورها الاقتصادي في ظل الاحتكار أو انخفاض المنافسة أو تكتل المنافسين أو ما يعرف بـ(الكارتل) تواطؤ المنافسين على اتفاقيات تضر بالمستهلكين، لذا فرضها ومراقبة الأسواق يعالج تلك المشاكل الاقتصادية المنظورة وغير المنظورة".

معالجة التشوهات

وأضاف الشهري: "غالباً يستخدم صانع السياسات الاقتصادية عوائد الضرائب لمعالجة الإخلال أو التشوهات في القطاع عبر إعادة أموال الضرائب لزيادة المعروض من الأراضي والمخططات وتمويل البنية التحتية والذي بدوره يخفض سعر الأراضي ويكسر قوة الاحتكار المسيطرة على الأسواق".

وقال: "مثلاً معدل الضريبة على العقار كقيمة مضافة بنسبة 15 إلى 20٪ يمكن أن تساهم في معالجة ضعف المعروض من الأراضي أو المساكن وعلى سبيل المثال فبيع 6.6 وحدات عقارية أو أرض بمعدل فائدة 15٪ كضريبة قيمة مضافة بافتراض أن قيمة الصفقة مليون ريال، يساهم في تسكين مواطن وبنسبة تكاليف صفرية".

كسر الاحتكار

واستطرد الشهري قائلاً: "لذا أرى من الناحية الاقتصادية أن تستخدم تلك العوائد من ضرائب العقار في تمويل برامج أرض وقرض وكذلك دعم القروض العقارية للمواطنين أو توجيه تلك العوائد لزيادة عدد المخططات عبر الشركة الوطنية للمساكن والتي أصبحت ملكيتها للدولة بحيث تقوم بتقديم أراض مجانية للمواطنين أو بأسعار مدعومة بنسبة 80٪ أو تقوم بدور أساسي عبر زيادة المعروض من الأراضي ذات البنية التحتية المتكاملة".

وأوضح: "وكل ذلك يمكن تمويله من ضرائب القيمة المضافة وفق معدل 15 إلى 20 ٪ لمعالجة الاحتكار وزيادة المنافسة وتحسين هوامش التسعير المفرطة ولاسيما أن المرحلة السابقة اعتمدت على حلول القروض والتي عمقت من عبء الديون العقارية على القطاع العائلي".

تمويل برامج الإسكان

وقال الخبير الاقتصادي الشهري: "أما وفق النظرة الاقتصادية الكلية فإن برامج الإسكان لدينا تحتاج إلى تمويل ولاسيما في الظروف الحالية محلياً وعالمياً، والتي لا نعرف مداها؛ لذا يمكننا تمويل برامج الإسكان من ضرائب القيمة المضافة في ظل وجود عرض نقدي في البلاد يسمح بذلك بالإضافة أن اقتصادنا لا يعاني من شح سيولة بقدر أهمية إعادة توجيه السيولة إلى مفاصل الاقتصاد بطريقة مثلى، وهذا الأمر لا يتعارض مع الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية مؤخراً؛ النمو والتنمية الاقتصادية لا تتوقف ولكن تختلف الأدوات المستخدمة".

السوق العقاري ضريبة القيمة المضافة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اقتصادي: ضريبة الـ 15% على العقار ستقضي على الاحتكار وتمول برامج الإسكان
سبق

أكد اقتصادي لـ"سبق" أن رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، والتي سيبدأ تطبيقها بعد نحو 50 يوماً، ستعمل على معالجة كسر قوة احتكار السوق العقاري، وزيادة الضخ والمنافسة، وتحسين هوامش التسعير المفرطة، موضحاً أنه "وفق النظرية الاقتصادية الكلية؛ فإن برامج الإسكان لدينا تحتاج إلى تمويل، ولاسيما في الظروف الحالية محلياً وعالمياً، والتي لا نعرف مداها؛ لذا يمكننا تمويلها من ضرائب القيمة المضافة".

وتفصيلاً، قال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري: "تعد الضريبة ضمن الأدوات الاقتصادية التي يستخدمها الاقتصاديون لتوجيه الاقتصاد نحو مستهدفاته في الظروف العادية أو الاستثنائية بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة"، مضيفاً: "فرض الضريبة على العقار بمستوى مماثل للقطاعات الأخرى يساهم في خفض هامش الأرباح المفرطة التي لا تستند على تكاليف مثل الأراضي وأسعار المساكن التجارية ذات المواد منخفضة الجودة أو المساكن ذات المساحات الصغيرة وبأسعار وهوامش ربح مرتفعة سواء بسبب المطور العقاري أو التمويل العقاري التجاري أو الاثنين معاً".

أداة إصلاح اقتصادي

وتابع: "لذا من الناحية الاقتصادية تُعد ضريبة القيمة المضافة على العقارات أداة إصلاح اقتصادي في الظروف العادية ولا يمكن أن تؤدي دورها الاقتصادي في ظل الاحتكار أو انخفاض المنافسة أو تكتل المنافسين أو ما يعرف بـ(الكارتل) تواطؤ المنافسين على اتفاقيات تضر بالمستهلكين، لذا فرضها ومراقبة الأسواق يعالج تلك المشاكل الاقتصادية المنظورة وغير المنظورة".

معالجة التشوهات

وأضاف الشهري: "غالباً يستخدم صانع السياسات الاقتصادية عوائد الضرائب لمعالجة الإخلال أو التشوهات في القطاع عبر إعادة أموال الضرائب لزيادة المعروض من الأراضي والمخططات وتمويل البنية التحتية والذي بدوره يخفض سعر الأراضي ويكسر قوة الاحتكار المسيطرة على الأسواق".

وقال: "مثلاً معدل الضريبة على العقار كقيمة مضافة بنسبة 15 إلى 20٪ يمكن أن تساهم في معالجة ضعف المعروض من الأراضي أو المساكن وعلى سبيل المثال فبيع 6.6 وحدات عقارية أو أرض بمعدل فائدة 15٪ كضريبة قيمة مضافة بافتراض أن قيمة الصفقة مليون ريال، يساهم في تسكين مواطن وبنسبة تكاليف صفرية".

كسر الاحتكار

واستطرد الشهري قائلاً: "لذا أرى من الناحية الاقتصادية أن تستخدم تلك العوائد من ضرائب العقار في تمويل برامج أرض وقرض وكذلك دعم القروض العقارية للمواطنين أو توجيه تلك العوائد لزيادة عدد المخططات عبر الشركة الوطنية للمساكن والتي أصبحت ملكيتها للدولة بحيث تقوم بتقديم أراض مجانية للمواطنين أو بأسعار مدعومة بنسبة 80٪ أو تقوم بدور أساسي عبر زيادة المعروض من الأراضي ذات البنية التحتية المتكاملة".

وأوضح: "وكل ذلك يمكن تمويله من ضرائب القيمة المضافة وفق معدل 15 إلى 20 ٪ لمعالجة الاحتكار وزيادة المنافسة وتحسين هوامش التسعير المفرطة ولاسيما أن المرحلة السابقة اعتمدت على حلول القروض والتي عمقت من عبء الديون العقارية على القطاع العائلي".

تمويل برامج الإسكان

وقال الخبير الاقتصادي الشهري: "أما وفق النظرة الاقتصادية الكلية فإن برامج الإسكان لدينا تحتاج إلى تمويل ولاسيما في الظروف الحالية محلياً وعالمياً، والتي لا نعرف مداها؛ لذا يمكننا تمويل برامج الإسكان من ضرائب القيمة المضافة في ظل وجود عرض نقدي في البلاد يسمح بذلك بالإضافة أن اقتصادنا لا يعاني من شح سيولة بقدر أهمية إعادة توجيه السيولة إلى مفاصل الاقتصاد بطريقة مثلى، وهذا الأمر لا يتعارض مع الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية مؤخراً؛ النمو والتنمية الاقتصادية لا تتوقف ولكن تختلف الأدوات المستخدمة".

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
12:27 AM

اقتصادي: ضريبة الـ 15% على العقار ستقضي على الاحتكار وتمول برامج الإسكان

قال: ستعمل على زيادة الضخ والمنافسة وتحسين هوامش التسعير المفرطة

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
40
13,448

أكد اقتصادي لـ"سبق" أن رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، والتي سيبدأ تطبيقها بعد نحو 50 يوماً، ستعمل على معالجة كسر قوة احتكار السوق العقاري، وزيادة الضخ والمنافسة، وتحسين هوامش التسعير المفرطة، موضحاً أنه "وفق النظرية الاقتصادية الكلية؛ فإن برامج الإسكان لدينا تحتاج إلى تمويل، ولاسيما في الظروف الحالية محلياً وعالمياً، والتي لا نعرف مداها؛ لذا يمكننا تمويلها من ضرائب القيمة المضافة".

وتفصيلاً، قال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري: "تعد الضريبة ضمن الأدوات الاقتصادية التي يستخدمها الاقتصاديون لتوجيه الاقتصاد نحو مستهدفاته في الظروف العادية أو الاستثنائية بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة"، مضيفاً: "فرض الضريبة على العقار بمستوى مماثل للقطاعات الأخرى يساهم في خفض هامش الأرباح المفرطة التي لا تستند على تكاليف مثل الأراضي وأسعار المساكن التجارية ذات المواد منخفضة الجودة أو المساكن ذات المساحات الصغيرة وبأسعار وهوامش ربح مرتفعة سواء بسبب المطور العقاري أو التمويل العقاري التجاري أو الاثنين معاً".

أداة إصلاح اقتصادي

وتابع: "لذا من الناحية الاقتصادية تُعد ضريبة القيمة المضافة على العقارات أداة إصلاح اقتصادي في الظروف العادية ولا يمكن أن تؤدي دورها الاقتصادي في ظل الاحتكار أو انخفاض المنافسة أو تكتل المنافسين أو ما يعرف بـ(الكارتل) تواطؤ المنافسين على اتفاقيات تضر بالمستهلكين، لذا فرضها ومراقبة الأسواق يعالج تلك المشاكل الاقتصادية المنظورة وغير المنظورة".

معالجة التشوهات

وأضاف الشهري: "غالباً يستخدم صانع السياسات الاقتصادية عوائد الضرائب لمعالجة الإخلال أو التشوهات في القطاع عبر إعادة أموال الضرائب لزيادة المعروض من الأراضي والمخططات وتمويل البنية التحتية والذي بدوره يخفض سعر الأراضي ويكسر قوة الاحتكار المسيطرة على الأسواق".

وقال: "مثلاً معدل الضريبة على العقار كقيمة مضافة بنسبة 15 إلى 20٪ يمكن أن تساهم في معالجة ضعف المعروض من الأراضي أو المساكن وعلى سبيل المثال فبيع 6.6 وحدات عقارية أو أرض بمعدل فائدة 15٪ كضريبة قيمة مضافة بافتراض أن قيمة الصفقة مليون ريال، يساهم في تسكين مواطن وبنسبة تكاليف صفرية".

كسر الاحتكار

واستطرد الشهري قائلاً: "لذا أرى من الناحية الاقتصادية أن تستخدم تلك العوائد من ضرائب العقار في تمويل برامج أرض وقرض وكذلك دعم القروض العقارية للمواطنين أو توجيه تلك العوائد لزيادة عدد المخططات عبر الشركة الوطنية للمساكن والتي أصبحت ملكيتها للدولة بحيث تقوم بتقديم أراض مجانية للمواطنين أو بأسعار مدعومة بنسبة 80٪ أو تقوم بدور أساسي عبر زيادة المعروض من الأراضي ذات البنية التحتية المتكاملة".

وأوضح: "وكل ذلك يمكن تمويله من ضرائب القيمة المضافة وفق معدل 15 إلى 20 ٪ لمعالجة الاحتكار وزيادة المنافسة وتحسين هوامش التسعير المفرطة ولاسيما أن المرحلة السابقة اعتمدت على حلول القروض والتي عمقت من عبء الديون العقارية على القطاع العائلي".

تمويل برامج الإسكان

وقال الخبير الاقتصادي الشهري: "أما وفق النظرة الاقتصادية الكلية فإن برامج الإسكان لدينا تحتاج إلى تمويل ولاسيما في الظروف الحالية محلياً وعالمياً، والتي لا نعرف مداها؛ لذا يمكننا تمويل برامج الإسكان من ضرائب القيمة المضافة في ظل وجود عرض نقدي في البلاد يسمح بذلك بالإضافة أن اقتصادنا لا يعاني من شح سيولة بقدر أهمية إعادة توجيه السيولة إلى مفاصل الاقتصاد بطريقة مثلى، وهذا الأمر لا يتعارض مع الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية مؤخراً؛ النمو والتنمية الاقتصادية لا تتوقف ولكن تختلف الأدوات المستخدمة".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,230
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,257
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,450
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,318

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة