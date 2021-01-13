النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"التعليم" تحدد آلية الدراسة للفصل الدراسي الثاني

أمر سامٍ: استمرار الدراسة عن بُعد لمدة 10 أسابيع بالتعليم العام والجامعي والتدريب التقني

خميس مشيط.. إغلاق 6 محال وضبط 2300 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة

خلال جولة تفتيشية لـ"لجنة البدل" ومشاركة عددٍ من القطاعات الحكومية المعنية

غلقت لجنة البدل العسكرية ستة محال بالمحافظة وضبطت 2300 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة مساء أمس برئاسة المحافظة ومشاركة عديد من القطاعات الحكومية؛ ممثلة في البلدية والشرطة وأمن الدولة والأمن العسكري وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.


*وتأتي هذه الجولات* بناء على توجيهات سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ومتابعة محافظ خميس مشيط لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خميس مشيط.. إغلاق 6 محال وضبط 2300 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة
سبق

غلقت لجنة البدل العسكرية ستة محال بالمحافظة وضبطت 2300 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة مساء أمس برئاسة المحافظة ومشاركة عديد من القطاعات الحكومية؛ ممثلة في البلدية والشرطة وأمن الدولة والأمن العسكري وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.


*وتأتي هذه الجولات* بناء على توجيهات سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ومتابعة محافظ خميس مشيط لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.


13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
10:10 PM

خميس مشيط.. إغلاق 6 محال وضبط 2300 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة

خلال جولة تفتيشية لـ"لجنة البدل" ومشاركة عددٍ من القطاعات الحكومية المعنية

A A A
رائد القرفي - خميس مشيط
3
1,905

غلقت لجنة البدل العسكرية ستة محال بالمحافظة وضبطت 2300 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة مساء أمس برئاسة المحافظة ومشاركة عديد من القطاعات الحكومية؛ ممثلة في البلدية والشرطة وأمن الدولة والأمن العسكري وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.


*وتأتي هذه الجولات* بناء على توجيهات سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ومتابعة محافظ خميس مشيط لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,339
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,024
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,710
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,783

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ
نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد
"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة