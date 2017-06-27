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"الالتزام البيئي" يوضح 3 نقاط حول "مستوى الضوضاء" أثارت جدلاً بوسائل التواصل

قال: طلب التصريح مُقترن بحالة يتوقع فيها مُمارِس النشاط أن يُحدِث ضوضاء

أوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، حدود الضوضاء المخالفة بعد تداول ملاحظات عدة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والتطرق إلى اللائحة التنفيذية للضوضاء الصادرة بقرار وزير البيئة والمياه والزراعة في 1 رمضان 1442هـ.

وبيّن المركز أن ما تم تداوله حول تطبيق اللائحة داخل الكافيهات والمطاعم ونحوها، فإن ما ورد في المادة الثانية من لائحة الضوضاء كما يلي: "تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص في المناطق السكنية، والتجارية، والصناعية، والحساسة بيئيًا، وجوانب الطرق ومواقع البناء ولا تشمل الضوضاء داخل المباني، ومكبرات الصوت في المساجد، والأنشطة العسكرية، وصافرات الإنذار، والمطارات والسكك الحديدية، والأنشطة التشغيلية في الموانع، والاحتفالات الوطنية".

وأشار إلى أن نطاق عمل المركز لا يشمل قياس وتحديد مستويات الضوضاء داخل المباني والمراكز التجارية والمقاهي وما في حكمها، أما الاستثناءات من تطبيق هذه اللائحة فهي ثمانية وردت على سبيل الحصر في المادة سالفة البيان.

والنقطة الثانية تتعلق بما تم أيضًا تداوله من معلومات عن الطريقة المعتمدة باللائحة لقياس الضوضاء: وأنها قد عرفت اللائحة مستوى الضوضاء المكافئة (LAeq, T) أنه المستوى الثابت للصوت خلال فترة زمنية محددة وبالتالي لا يمكن الجزم بأن الأصوات المتقطعة وإن تعدت المقياس المحدد بشكل غير مستمر تعد متجاوزة للمعايير ما لم يتم قياسها عبر طرق القياس المحددة من قِبل المركز وحسب معايير ومتطلبات القياس التي حددتها اللائحة.

أما بشأن النقطة الثالثة؛ والمتعلقة بتراخيص الضوضاء فأوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أن ما جاء في الفقرة (2) من المادة الرابعة من لائحة الضوضاء والتي نصت على: "يحظر تجاوز مقاييس مستويات الضوضاء للمناطق السكنية والتجارية الموضحة في الجدول (1) إلا بتصريح من المركز"، ومعنى هذا أن طلب التصريح مقترن بحالة يتوقع فيها ممارس النشاط أن يحدث ضوضاء بأكثر من المستويات المسموح بها في اللائحة نتيجة ممارسة هذا النشاط، والتوقيت حدد للنشاطات المتعلقة بالإنشاء خلال الفترة الزمنية من 7 ص إلى 6 م.

وختم بأنه يمكن للجميع الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالأنظمة واللوائح التنفيذية لنظام البيئة من موقع المركز على الرابط (www.ncec.gov.sa) أو وسائل التواصل الاجتماعي للمركز مقدمًا شكره لكل من أسهم في نشر ثقافة العمل البيئي بكل جوانبه القانونية والفنية.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قد بدأت في تطبيق اللائحة التنفيذية للضوضاء ابتداءً من 31 مايو 2021 الماضي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الالتزام البيئي" يوضح 3 نقاط حول "مستوى الضوضاء" أثارت جدلاً بوسائل التواصل
سبق

أوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، حدود الضوضاء المخالفة بعد تداول ملاحظات عدة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والتطرق إلى اللائحة التنفيذية للضوضاء الصادرة بقرار وزير البيئة والمياه والزراعة في 1 رمضان 1442هـ.

وبيّن المركز أن ما تم تداوله حول تطبيق اللائحة داخل الكافيهات والمطاعم ونحوها، فإن ما ورد في المادة الثانية من لائحة الضوضاء كما يلي: "تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص في المناطق السكنية، والتجارية، والصناعية، والحساسة بيئيًا، وجوانب الطرق ومواقع البناء ولا تشمل الضوضاء داخل المباني، ومكبرات الصوت في المساجد، والأنشطة العسكرية، وصافرات الإنذار، والمطارات والسكك الحديدية، والأنشطة التشغيلية في الموانع، والاحتفالات الوطنية".

وأشار إلى أن نطاق عمل المركز لا يشمل قياس وتحديد مستويات الضوضاء داخل المباني والمراكز التجارية والمقاهي وما في حكمها، أما الاستثناءات من تطبيق هذه اللائحة فهي ثمانية وردت على سبيل الحصر في المادة سالفة البيان.

والنقطة الثانية تتعلق بما تم أيضًا تداوله من معلومات عن الطريقة المعتمدة باللائحة لقياس الضوضاء: وأنها قد عرفت اللائحة مستوى الضوضاء المكافئة (LAeq, T) أنه المستوى الثابت للصوت خلال فترة زمنية محددة وبالتالي لا يمكن الجزم بأن الأصوات المتقطعة وإن تعدت المقياس المحدد بشكل غير مستمر تعد متجاوزة للمعايير ما لم يتم قياسها عبر طرق القياس المحددة من قِبل المركز وحسب معايير ومتطلبات القياس التي حددتها اللائحة.

أما بشأن النقطة الثالثة؛ والمتعلقة بتراخيص الضوضاء فأوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أن ما جاء في الفقرة (2) من المادة الرابعة من لائحة الضوضاء والتي نصت على: "يحظر تجاوز مقاييس مستويات الضوضاء للمناطق السكنية والتجارية الموضحة في الجدول (1) إلا بتصريح من المركز"، ومعنى هذا أن طلب التصريح مقترن بحالة يتوقع فيها ممارس النشاط أن يحدث ضوضاء بأكثر من المستويات المسموح بها في اللائحة نتيجة ممارسة هذا النشاط، والتوقيت حدد للنشاطات المتعلقة بالإنشاء خلال الفترة الزمنية من 7 ص إلى 6 م.

وختم بأنه يمكن للجميع الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالأنظمة واللوائح التنفيذية لنظام البيئة من موقع المركز على الرابط (www.ncec.gov.sa) أو وسائل التواصل الاجتماعي للمركز مقدمًا شكره لكل من أسهم في نشر ثقافة العمل البيئي بكل جوانبه القانونية والفنية.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قد بدأت في تطبيق اللائحة التنفيذية للضوضاء ابتداءً من 31 مايو 2021 الماضي.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
10:08 PM

"الالتزام البيئي" يوضح 3 نقاط حول "مستوى الضوضاء" أثارت جدلاً بوسائل التواصل

قال: طلب التصريح مُقترن بحالة يتوقع فيها مُمارِس النشاط أن يُحدِث ضوضاء

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فهد الغبيوي - الرياض
7
3,959

أوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، حدود الضوضاء المخالفة بعد تداول ملاحظات عدة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والتطرق إلى اللائحة التنفيذية للضوضاء الصادرة بقرار وزير البيئة والمياه والزراعة في 1 رمضان 1442هـ.

وبيّن المركز أن ما تم تداوله حول تطبيق اللائحة داخل الكافيهات والمطاعم ونحوها، فإن ما ورد في المادة الثانية من لائحة الضوضاء كما يلي: "تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص في المناطق السكنية، والتجارية، والصناعية، والحساسة بيئيًا، وجوانب الطرق ومواقع البناء ولا تشمل الضوضاء داخل المباني، ومكبرات الصوت في المساجد، والأنشطة العسكرية، وصافرات الإنذار، والمطارات والسكك الحديدية، والأنشطة التشغيلية في الموانع، والاحتفالات الوطنية".

وأشار إلى أن نطاق عمل المركز لا يشمل قياس وتحديد مستويات الضوضاء داخل المباني والمراكز التجارية والمقاهي وما في حكمها، أما الاستثناءات من تطبيق هذه اللائحة فهي ثمانية وردت على سبيل الحصر في المادة سالفة البيان.

والنقطة الثانية تتعلق بما تم أيضًا تداوله من معلومات عن الطريقة المعتمدة باللائحة لقياس الضوضاء: وأنها قد عرفت اللائحة مستوى الضوضاء المكافئة (LAeq, T) أنه المستوى الثابت للصوت خلال فترة زمنية محددة وبالتالي لا يمكن الجزم بأن الأصوات المتقطعة وإن تعدت المقياس المحدد بشكل غير مستمر تعد متجاوزة للمعايير ما لم يتم قياسها عبر طرق القياس المحددة من قِبل المركز وحسب معايير ومتطلبات القياس التي حددتها اللائحة.

أما بشأن النقطة الثالثة؛ والمتعلقة بتراخيص الضوضاء فأوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أن ما جاء في الفقرة (2) من المادة الرابعة من لائحة الضوضاء والتي نصت على: "يحظر تجاوز مقاييس مستويات الضوضاء للمناطق السكنية والتجارية الموضحة في الجدول (1) إلا بتصريح من المركز"، ومعنى هذا أن طلب التصريح مقترن بحالة يتوقع فيها ممارس النشاط أن يحدث ضوضاء بأكثر من المستويات المسموح بها في اللائحة نتيجة ممارسة هذا النشاط، والتوقيت حدد للنشاطات المتعلقة بالإنشاء خلال الفترة الزمنية من 7 ص إلى 6 م.

وختم بأنه يمكن للجميع الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالأنظمة واللوائح التنفيذية لنظام البيئة من موقع المركز على الرابط (www.ncec.gov.sa) أو وسائل التواصل الاجتماعي للمركز مقدمًا شكره لكل من أسهم في نشر ثقافة العمل البيئي بكل جوانبه القانونية والفنية.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قد بدأت في تطبيق اللائحة التنفيذية للضوضاء ابتداءً من 31 مايو 2021 الماضي.

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