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تحت زخات المطر.. وبرباعية رائعة كان الموعد نصرًا

في الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

وسط أجواء ماطرة تشهدها العاصمة السعودية الرياض، واصل فريق النصر الأول لكرة القدم حضوره المميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق النصر، مساء اليوم السبت، فوزاً ثمينًا على ضيفه الفيصلي4/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب "مرسول بارك" في الرياض، في ختام الجولة 17من دوري المحترفين.

الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدف خالد الغنام، في الدقيقة الثانية.

ومع مطلع الشوط الثاني خرج حارس النصر وليد عبدالله بعد تعرضه للإصابة وحل بدلاً عنه الحارس أمين بخاري.

وانتفضت كتيبة النصر في هذا الشوط، وعند الدقيقة 74 أضاف البرازيلي "تاليسكا" الهدف الثاني للنصر، على يمين حارس الفيصلي أحمد الكسار، وألحقه الأرجنتيني "بيتي" بهدفين توالياً (عند الدقائق 78،80) ليقتل آمال الضيوف في العودة للمباراة.
وفي الدقيقة 87 تكفلت العارضة النصراوية في التصدي لتسديدة لاعب الفيصلي إسماعيل سيلفا.

بتلك النتيجة حل النصر ثالثاً في سلم الترتيب برصيد 32 نقطة، وبقي الفيصلي في دائرة الخطر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تحت زخات المطر.. وبرباعية رائعة كان الموعد نصرًا
سبق

وسط أجواء ماطرة تشهدها العاصمة السعودية الرياض، واصل فريق النصر الأول لكرة القدم حضوره المميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق النصر، مساء اليوم السبت، فوزاً ثمينًا على ضيفه الفيصلي4/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب "مرسول بارك" في الرياض، في ختام الجولة 17من دوري المحترفين.

الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدف خالد الغنام، في الدقيقة الثانية.

ومع مطلع الشوط الثاني خرج حارس النصر وليد عبدالله بعد تعرضه للإصابة وحل بدلاً عنه الحارس أمين بخاري.

وانتفضت كتيبة النصر في هذا الشوط، وعند الدقيقة 74 أضاف البرازيلي "تاليسكا" الهدف الثاني للنصر، على يمين حارس الفيصلي أحمد الكسار، وألحقه الأرجنتيني "بيتي" بهدفين توالياً (عند الدقائق 78،80) ليقتل آمال الضيوف في العودة للمباراة.
وفي الدقيقة 87 تكفلت العارضة النصراوية في التصدي لتسديدة لاعب الفيصلي إسماعيل سيلفا.

بتلك النتيجة حل النصر ثالثاً في سلم الترتيب برصيد 32 نقطة، وبقي الفيصلي في دائرة الخطر.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
08:07 PM

تحت زخات المطر.. وبرباعية رائعة كان الموعد نصرًا

في الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
3
639

وسط أجواء ماطرة تشهدها العاصمة السعودية الرياض، واصل فريق النصر الأول لكرة القدم حضوره المميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق النصر، مساء اليوم السبت، فوزاً ثمينًا على ضيفه الفيصلي4/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب "مرسول بارك" في الرياض، في ختام الجولة 17من دوري المحترفين.

الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدف خالد الغنام، في الدقيقة الثانية.

ومع مطلع الشوط الثاني خرج حارس النصر وليد عبدالله بعد تعرضه للإصابة وحل بدلاً عنه الحارس أمين بخاري.

وانتفضت كتيبة النصر في هذا الشوط، وعند الدقيقة 74 أضاف البرازيلي "تاليسكا" الهدف الثاني للنصر، على يمين حارس الفيصلي أحمد الكسار، وألحقه الأرجنتيني "بيتي" بهدفين توالياً (عند الدقائق 78،80) ليقتل آمال الضيوف في العودة للمباراة.
وفي الدقيقة 87 تكفلت العارضة النصراوية في التصدي لتسديدة لاعب الفيصلي إسماعيل سيلفا.

بتلك النتيجة حل النصر ثالثاً في سلم الترتيب برصيد 32 نقطة، وبقي الفيصلي في دائرة الخطر.

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