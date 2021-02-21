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نجران.. 603 جولات رقابية تغلق 6 منشآت تجارية وتحرّر 9 مخالفات

دعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الوقائية

نفّذت أمانة منطقة نجران، ممثلة في بلدياتها الفرعية، أمس، 603 جولات رقابية، أسفرت عن إغلاق 6 منشآت تجارية، وتحرير 9 مخالفات لمنشآت أخرى؛ لمخالفتها الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وأكد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي؛ حرص الأمانة على تكثيف الجولات الرقابية في نطاق البلديات ومتابعة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

ودعت أمانة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية عبر رقم الطوارئ 940.

أمانة منطقة نجران

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نجران.. 603 جولات رقابية تغلق 6 منشآت تجارية وتحرّر 9 مخالفات
سبق

نفّذت أمانة منطقة نجران، ممثلة في بلدياتها الفرعية، أمس، 603 جولات رقابية، أسفرت عن إغلاق 6 منشآت تجارية، وتحرير 9 مخالفات لمنشآت أخرى؛ لمخالفتها الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وأكد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي؛ حرص الأمانة على تكثيف الجولات الرقابية في نطاق البلديات ومتابعة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

ودعت أمانة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية عبر رقم الطوارئ 940.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
12:51 PM

نجران.. 603 جولات رقابية تغلق 6 منشآت تجارية وتحرّر 9 مخالفات

دعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الوقائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نفّذت أمانة منطقة نجران، ممثلة في بلدياتها الفرعية، أمس، 603 جولات رقابية، أسفرت عن إغلاق 6 منشآت تجارية، وتحرير 9 مخالفات لمنشآت أخرى؛ لمخالفتها الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وأكد أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي؛ حرص الأمانة على تكثيف الجولات الرقابية في نطاق البلديات ومتابعة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

ودعت أمانة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية عبر رقم الطوارئ 940.

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