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أكثر من 103 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 92.9 %

إجمالي الوفيات وصل إلى 19,849 والإصابات المؤكّدة 3,083,055 حالة

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 103 ملايين جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 92.9 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 103,170,765 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,083,055 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,826,084 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,849 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 92.9 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 91.7 %.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 103 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 92.9 %
سبق

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 103 ملايين جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 92.9 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 103,170,765 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,083,055 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,826,084 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,849 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 92.9 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 91.7 %.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
10:10 AM

أكثر من 103 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 92.9 %

إجمالي الوفيات وصل إلى 19,849 والإصابات المؤكّدة 3,083,055 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 103 ملايين جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 92.9 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 103,170,765 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,083,055 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,826,084 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,849 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 92.9 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 91.7 %.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,037
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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