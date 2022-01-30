أكثر من 103 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 92.9 %

إجمالي الوفيات وصل إلى 19,849 والإصابات المؤكّدة 3,083,055 حالة

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 103 ملايين جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 92.9 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 103,170,765 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,083,055 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,826,084 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,849 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 92.9 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 91.7 %.