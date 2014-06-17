النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قانوني لـ "سبق": تعديل المادة 82 أنهى القضايا المرفوعة بين المستفيدين والصندوق العقاري

توقع أن تؤيد محاكم الاستئناف صلاحية إجراء التحويل للقرض المدعوم

توقع المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي، أن تؤيد محاكم الاستئناف صلاحية صندوق التنمية العقاري بتحويل المستفيدين إلى القرض المدعوم عبر الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات وشركات التمويل العقاري، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة ثالثاً من قرار (82).

وقال لـ "سبق": "أتاح التعديل الذي صدر أخيراً من مجلس الوزراء على قرار (82) من نظام الدعم السكني الصلاحية للصندوق العقاري في معالجة طلبات أصحاب الأرقام قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 هــ لإنهاء الجدل والقضايا التي رفعت ضد الصندوق من المستفيدين خلال الفترة الماضية".

وأضاف أن قرار مجلس الوزراء رقم 554 وتاريخ 23 / 9 / 1440هــ المتضمن تعديل المادة ثالثاً من القرار (82) الخاص بصندوق التنمية العقاري، أظهر أن أحكام التنظيم السكني تسري على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة إلى صندوق التنمية العقاري مستثنياً بأن يقوم الصندوق العقاري بمعالجة جميع الطلبات المقدمة إليه قبل تاريخ 23 / 7 / 1432هـ، وفقاً للقواعد والاجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان والاسترشاد في ذلك بأحكام هذا التنظيم آخذاً في الاعتبار مدة انتظار المتقدمين، كما أن لأصحاب الطلبات المقدمة الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في تنظيم الدعم السكني، تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني وفقاً لأحكامه.

وأكّد الخالدي؛ أن قرار مجلس الوزراء بتعديل أحكام المادة 82 أنهى الجدل، وإيضاح اللبس بين أصحاب الأرقام قبل عام 1432هــ والصندوق العقاري التي نتج عنها الكثير من القضايا على مستوى المملكة.

وقال "حكومتنا الرشيدة لا ترضى الضرر لأي مواطن، وتسعى إلى رفع نسبة تملك السكن بين المواطنين بحلول عام 2030، وبذلك من المتوقع أن يتيح القرار لمحاكم الاستئناف تأييد "الصندوق العقاري" إحالة المواطنين كافة الذين يملكون أرقاماً قبل تاريخ 23 / 7 / 1432هــ، إلى الجهات التمويلية من البنوك أو مؤسسات وشركات التمويل العقاري للاستفادة من التمويل المدعوم.

وبيّن المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي؛ أن التعديل على قرار (82) أتاح كذلك لصندوق التنمية العقاري معالجة جميع الطلبات وفق لأحكام نظام الدعم السكني، وبذلك يتيح النظام لـ "الصندوق العقاري" تقديم مبادرة لمعالجة الطلبات وفق لأحكام النظام.

يُشار إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 554 وتاريخ 23 / 9 / 1440هــ، يأتي توضيحاً لنص الفقرة ثالثاً في نظام الدعم السكني الذي صدرت الموافقة عليه عام 1435هــ، والمادة هي "استثناء المتقدمين للصندوق العقاري قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 هـ، من تنظيم الدعم السكني" بينما جاء التعديل لينهي الجدل، ويؤكّد الأحقية للصندوق العقاري معالجة من يملكون ارقاماً قبل تاريخ 23 / 7 / 1432هــ، حسب ما أوضحه نص التعديل "يقوم صندوق التنمية العقارية بمعالجة جميع الطلبات المقدمة إليه التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23 / 7 / 1432هـ، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان والاسترشاد في ذلك بأحكام هذا التنظيم آخذاً في الاعتبار مدة انتظار المتقدمين".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قانوني لـ "سبق": تعديل المادة 82 أنهى القضايا المرفوعة بين المستفيدين والصندوق العقاري
سبق

توقع المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي، أن تؤيد محاكم الاستئناف صلاحية صندوق التنمية العقاري بتحويل المستفيدين إلى القرض المدعوم عبر الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات وشركات التمويل العقاري، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة ثالثاً من قرار (82).

وقال لـ "سبق": "أتاح التعديل الذي صدر أخيراً من مجلس الوزراء على قرار (82) من نظام الدعم السكني الصلاحية للصندوق العقاري في معالجة طلبات أصحاب الأرقام قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 هــ لإنهاء الجدل والقضايا التي رفعت ضد الصندوق من المستفيدين خلال الفترة الماضية".

وأضاف أن قرار مجلس الوزراء رقم 554 وتاريخ 23 / 9 / 1440هــ المتضمن تعديل المادة ثالثاً من القرار (82) الخاص بصندوق التنمية العقاري، أظهر أن أحكام التنظيم السكني تسري على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة إلى صندوق التنمية العقاري مستثنياً بأن يقوم الصندوق العقاري بمعالجة جميع الطلبات المقدمة إليه قبل تاريخ 23 / 7 / 1432هـ، وفقاً للقواعد والاجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان والاسترشاد في ذلك بأحكام هذا التنظيم آخذاً في الاعتبار مدة انتظار المتقدمين، كما أن لأصحاب الطلبات المقدمة الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في تنظيم الدعم السكني، تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني وفقاً لأحكامه.

وأكّد الخالدي؛ أن قرار مجلس الوزراء بتعديل أحكام المادة 82 أنهى الجدل، وإيضاح اللبس بين أصحاب الأرقام قبل عام 1432هــ والصندوق العقاري التي نتج عنها الكثير من القضايا على مستوى المملكة.

وقال "حكومتنا الرشيدة لا ترضى الضرر لأي مواطن، وتسعى إلى رفع نسبة تملك السكن بين المواطنين بحلول عام 2030، وبذلك من المتوقع أن يتيح القرار لمحاكم الاستئناف تأييد "الصندوق العقاري" إحالة المواطنين كافة الذين يملكون أرقاماً قبل تاريخ 23 / 7 / 1432هــ، إلى الجهات التمويلية من البنوك أو مؤسسات وشركات التمويل العقاري للاستفادة من التمويل المدعوم.

وبيّن المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي؛ أن التعديل على قرار (82) أتاح كذلك لصندوق التنمية العقاري معالجة جميع الطلبات وفق لأحكام نظام الدعم السكني، وبذلك يتيح النظام لـ "الصندوق العقاري" تقديم مبادرة لمعالجة الطلبات وفق لأحكام النظام.

يُشار إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 554 وتاريخ 23 / 9 / 1440هــ، يأتي توضيحاً لنص الفقرة ثالثاً في نظام الدعم السكني الذي صدرت الموافقة عليه عام 1435هــ، والمادة هي "استثناء المتقدمين للصندوق العقاري قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 هـ، من تنظيم الدعم السكني" بينما جاء التعديل لينهي الجدل، ويؤكّد الأحقية للصندوق العقاري معالجة من يملكون ارقاماً قبل تاريخ 23 / 7 / 1432هــ، حسب ما أوضحه نص التعديل "يقوم صندوق التنمية العقارية بمعالجة جميع الطلبات المقدمة إليه التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23 / 7 / 1432هـ، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان والاسترشاد في ذلك بأحكام هذا التنظيم آخذاً في الاعتبار مدة انتظار المتقدمين".

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
11:58 AM

قانوني لـ "سبق": تعديل المادة 82 أنهى القضايا المرفوعة بين المستفيدين والصندوق العقاري

توقع أن تؤيد محاكم الاستئناف صلاحية إجراء التحويل للقرض المدعوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
2,368

توقع المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي، أن تؤيد محاكم الاستئناف صلاحية صندوق التنمية العقاري بتحويل المستفيدين إلى القرض المدعوم عبر الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات وشركات التمويل العقاري، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة ثالثاً من قرار (82).

وقال لـ "سبق": "أتاح التعديل الذي صدر أخيراً من مجلس الوزراء على قرار (82) من نظام الدعم السكني الصلاحية للصندوق العقاري في معالجة طلبات أصحاب الأرقام قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 هــ لإنهاء الجدل والقضايا التي رفعت ضد الصندوق من المستفيدين خلال الفترة الماضية".

وأضاف أن قرار مجلس الوزراء رقم 554 وتاريخ 23 / 9 / 1440هــ المتضمن تعديل المادة ثالثاً من القرار (82) الخاص بصندوق التنمية العقاري، أظهر أن أحكام التنظيم السكني تسري على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة إلى صندوق التنمية العقاري مستثنياً بأن يقوم الصندوق العقاري بمعالجة جميع الطلبات المقدمة إليه قبل تاريخ 23 / 7 / 1432هـ، وفقاً للقواعد والاجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان والاسترشاد في ذلك بأحكام هذا التنظيم آخذاً في الاعتبار مدة انتظار المتقدمين، كما أن لأصحاب الطلبات المقدمة الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في تنظيم الدعم السكني، تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني وفقاً لأحكامه.

وأكّد الخالدي؛ أن قرار مجلس الوزراء بتعديل أحكام المادة 82 أنهى الجدل، وإيضاح اللبس بين أصحاب الأرقام قبل عام 1432هــ والصندوق العقاري التي نتج عنها الكثير من القضايا على مستوى المملكة.

وقال "حكومتنا الرشيدة لا ترضى الضرر لأي مواطن، وتسعى إلى رفع نسبة تملك السكن بين المواطنين بحلول عام 2030، وبذلك من المتوقع أن يتيح القرار لمحاكم الاستئناف تأييد "الصندوق العقاري" إحالة المواطنين كافة الذين يملكون أرقاماً قبل تاريخ 23 / 7 / 1432هــ، إلى الجهات التمويلية من البنوك أو مؤسسات وشركات التمويل العقاري للاستفادة من التمويل المدعوم.

وبيّن المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي؛ أن التعديل على قرار (82) أتاح كذلك لصندوق التنمية العقاري معالجة جميع الطلبات وفق لأحكام نظام الدعم السكني، وبذلك يتيح النظام لـ "الصندوق العقاري" تقديم مبادرة لمعالجة الطلبات وفق لأحكام النظام.

يُشار إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 554 وتاريخ 23 / 9 / 1440هــ، يأتي توضيحاً لنص الفقرة ثالثاً في نظام الدعم السكني الذي صدرت الموافقة عليه عام 1435هــ، والمادة هي "استثناء المتقدمين للصندوق العقاري قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 هـ، من تنظيم الدعم السكني" بينما جاء التعديل لينهي الجدل، ويؤكّد الأحقية للصندوق العقاري معالجة من يملكون ارقاماً قبل تاريخ 23 / 7 / 1432هــ، حسب ما أوضحه نص التعديل "يقوم صندوق التنمية العقارية بمعالجة جميع الطلبات المقدمة إليه التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23 / 7 / 1432هـ، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان والاسترشاد في ذلك بأحكام هذا التنظيم آخذاً في الاعتبار مدة انتظار المتقدمين".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,852
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,645
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,500
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,516

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة