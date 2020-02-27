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"الربيعة" يرأس اجتماع اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا

تضم ممثلين عن 13 وزارة و5 هيئات.. راجعت الأحداث الدولية والوضع الراهن

رأس وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ظهر اليوم الخميس في الرياض "الاجتماع الثامن" للجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا والتي بدأت اجتماعاتها في الأول من فبراير، حيث تضم في عضويتها ممثلين من وزارات "الدفاع، الطاقة، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، المالية، الإعلام، التجارة، الاستثمار، الحج والعمرة، والتعليم" وكذلك هيئة الطيران المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة السياحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها Saudi CDC.

وتم خلال الاجتماع مراجعة الأحداث الدولية ذات العلاقة وتقييم الوضع الراهن ومتابعة التوصيات التي تم اتخاذها في الاجتماعات السابقة.

وتتولى اللجنة متابعة كافة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد COVID-19 والتنسيق بين الجهات المعنية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية لمنع وفادته بإذن الله، وذلك من خلال فحص المسافرين القادمين من الدول المسجل بها إصابات عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني وكذلك تطبيق المديرية العامة للجوازات لآلية الإفصاح وتجهيز وزارة الصحة لمراكز المراقبة الصحية وتأمين أجهزة الفحص والكاميرات الحرارية كما تقوم اللجنة بالتأكد من جاهزية كافة المرافق الصحية للتعامل مع الفيروس ومتابعة الجهود التوعوية لكافة القطاعات ذات العلاقة كوزارة التعليم وما تنفذه من أنشطة وحملات توعوية عن الفيروس في المدارس والجامعات.

كما تقوم وزارة الحج والعمرة بمراجعة طلبات تأشيرات الزيارة بغرض العمرة وتنفيذ التعليمات التي تصدر بشأنها، إضافة إلى تأكيد الوزارة على شركات ومؤسسات العمرة بمتابعة المعتمرين الموجودين حالياً في المملكة وتقديم كافة التسهيلات لهم.

وأكدت اللجنة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة ولله الحمد، وأهابت بالجميع التواصل مع مركز صحة ٩٣٧ للاستفسارات والاستشارات حول ما يخص فيروس كورونا الجديد.

وزير الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الربيعة" يرأس اجتماع اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا
سبق

رأس وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ظهر اليوم الخميس في الرياض "الاجتماع الثامن" للجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا والتي بدأت اجتماعاتها في الأول من فبراير، حيث تضم في عضويتها ممثلين من وزارات "الدفاع، الطاقة، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، المالية، الإعلام، التجارة، الاستثمار، الحج والعمرة، والتعليم" وكذلك هيئة الطيران المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة السياحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها Saudi CDC.

وتم خلال الاجتماع مراجعة الأحداث الدولية ذات العلاقة وتقييم الوضع الراهن ومتابعة التوصيات التي تم اتخاذها في الاجتماعات السابقة.

وتتولى اللجنة متابعة كافة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد COVID-19 والتنسيق بين الجهات المعنية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية لمنع وفادته بإذن الله، وذلك من خلال فحص المسافرين القادمين من الدول المسجل بها إصابات عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني وكذلك تطبيق المديرية العامة للجوازات لآلية الإفصاح وتجهيز وزارة الصحة لمراكز المراقبة الصحية وتأمين أجهزة الفحص والكاميرات الحرارية كما تقوم اللجنة بالتأكد من جاهزية كافة المرافق الصحية للتعامل مع الفيروس ومتابعة الجهود التوعوية لكافة القطاعات ذات العلاقة كوزارة التعليم وما تنفذه من أنشطة وحملات توعوية عن الفيروس في المدارس والجامعات.

كما تقوم وزارة الحج والعمرة بمراجعة طلبات تأشيرات الزيارة بغرض العمرة وتنفيذ التعليمات التي تصدر بشأنها، إضافة إلى تأكيد الوزارة على شركات ومؤسسات العمرة بمتابعة المعتمرين الموجودين حالياً في المملكة وتقديم كافة التسهيلات لهم.

وأكدت اللجنة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة ولله الحمد، وأهابت بالجميع التواصل مع مركز صحة ٩٣٧ للاستفسارات والاستشارات حول ما يخص فيروس كورونا الجديد.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
08:27 PM
اخر تعديل
28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
12:43 AM

"الربيعة" يرأس اجتماع اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا

تضم ممثلين عن 13 وزارة و5 هيئات.. راجعت الأحداث الدولية والوضع الراهن

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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رأس وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ظهر اليوم الخميس في الرياض "الاجتماع الثامن" للجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا والتي بدأت اجتماعاتها في الأول من فبراير، حيث تضم في عضويتها ممثلين من وزارات "الدفاع، الطاقة، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، المالية، الإعلام، التجارة، الاستثمار، الحج والعمرة، والتعليم" وكذلك هيئة الطيران المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة السياحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها Saudi CDC.

وتم خلال الاجتماع مراجعة الأحداث الدولية ذات العلاقة وتقييم الوضع الراهن ومتابعة التوصيات التي تم اتخاذها في الاجتماعات السابقة.

وتتولى اللجنة متابعة كافة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد COVID-19 والتنسيق بين الجهات المعنية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية لمنع وفادته بإذن الله، وذلك من خلال فحص المسافرين القادمين من الدول المسجل بها إصابات عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني وكذلك تطبيق المديرية العامة للجوازات لآلية الإفصاح وتجهيز وزارة الصحة لمراكز المراقبة الصحية وتأمين أجهزة الفحص والكاميرات الحرارية كما تقوم اللجنة بالتأكد من جاهزية كافة المرافق الصحية للتعامل مع الفيروس ومتابعة الجهود التوعوية لكافة القطاعات ذات العلاقة كوزارة التعليم وما تنفذه من أنشطة وحملات توعوية عن الفيروس في المدارس والجامعات.

كما تقوم وزارة الحج والعمرة بمراجعة طلبات تأشيرات الزيارة بغرض العمرة وتنفيذ التعليمات التي تصدر بشأنها، إضافة إلى تأكيد الوزارة على شركات ومؤسسات العمرة بمتابعة المعتمرين الموجودين حالياً في المملكة وتقديم كافة التسهيلات لهم.

وأكدت اللجنة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة ولله الحمد، وأهابت بالجميع التواصل مع مركز صحة ٩٣٧ للاستفسارات والاستشارات حول ما يخص فيروس كورونا الجديد.

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