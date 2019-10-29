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بعد انتهاء عقود مقاولي السقيا بـ4 محافظات .. "مياه الرياض": عمدنا جُدد

أكدت لـ"سبق" أن شبكات شقراء ضمن مشاريع مدرجة للتنفيذ وفق الاعتمادات

أكدت إدارة المياه بالرياض، أن مدير عام المياه بالقطاع الأوسط بشركة المياه الوطنية المهندس سليمان بن عبدالله البصيلي؛ قام بتعميد مقاولي السقيا الجدد في محافظات شقراء والدوادمي وعفيف والقويعية بعد انتهاء عقود المتعهدين السابقين، مشيرة إلى أن شبكات المياه في محافظة شقراء ضمن المشاريع المدرجة مستقبلاً للتنفيذ حين توافر الاعتمادات اللازمة.

وتفصيلاً، طرحت "سبق" استفساراً على المتحدث الرسمي للمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض محمد بن عبدالله البدنه؛ حول انتهاء عقود مقاولي السقيا في محافظات شقراء والدوادمي وعفيف والقويعية، فأكد لـ"سبق" أن مدير عام المياه بالقطاع الأوسط بشركة المياه الوطنية المهندس سليمان بن عبدالله البصيلي؛ قام بتعميد مقاولي السقيا الجدد بعد ترسية المشاريع عليهم.

وحول استفسار "سبق"، عن عدم اعتماد شبكة مياه في محافظة شقراء ومراكزها منذ أكثر من خمس سنوات، مما تسبب في بقاء حي الجبل في محافظة شقراء وحي الجبل في مركز غسلة وأجزاء من حي التأهيل وحي الوقف وحي الدوريات بشقراء، دون شبكة مياه، قال "البدنه": "إجابة عن الشق الثاني من السؤال المتعلق بشبكة مياه شقراء، فهو من ضمن المشاريع المدرجة مستقبلاً حين توافر الاعتمادات اللازمة للتنفيذ".

مياه الرياض شركة المياه الوطنية مقاولي السقيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد انتهاء عقود مقاولي السقيا بـ4 محافظات .. "مياه الرياض": عمدنا جُدد
سبق

أكدت إدارة المياه بالرياض، أن مدير عام المياه بالقطاع الأوسط بشركة المياه الوطنية المهندس سليمان بن عبدالله البصيلي؛ قام بتعميد مقاولي السقيا الجدد في محافظات شقراء والدوادمي وعفيف والقويعية بعد انتهاء عقود المتعهدين السابقين، مشيرة إلى أن شبكات المياه في محافظة شقراء ضمن المشاريع المدرجة مستقبلاً للتنفيذ حين توافر الاعتمادات اللازمة.

وتفصيلاً، طرحت "سبق" استفساراً على المتحدث الرسمي للمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض محمد بن عبدالله البدنه؛ حول انتهاء عقود مقاولي السقيا في محافظات شقراء والدوادمي وعفيف والقويعية، فأكد لـ"سبق" أن مدير عام المياه بالقطاع الأوسط بشركة المياه الوطنية المهندس سليمان بن عبدالله البصيلي؛ قام بتعميد مقاولي السقيا الجدد بعد ترسية المشاريع عليهم.

وحول استفسار "سبق"، عن عدم اعتماد شبكة مياه في محافظة شقراء ومراكزها منذ أكثر من خمس سنوات، مما تسبب في بقاء حي الجبل في محافظة شقراء وحي الجبل في مركز غسلة وأجزاء من حي التأهيل وحي الوقف وحي الدوريات بشقراء، دون شبكة مياه، قال "البدنه": "إجابة عن الشق الثاني من السؤال المتعلق بشبكة مياه شقراء، فهو من ضمن المشاريع المدرجة مستقبلاً حين توافر الاعتمادات اللازمة للتنفيذ".

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
11:22 AM

بعد انتهاء عقود مقاولي السقيا بـ4 محافظات .. "مياه الرياض": عمدنا جُدد

أكدت لـ"سبق" أن شبكات شقراء ضمن مشاريع مدرجة للتنفيذ وفق الاعتمادات

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فلاح الجوفان - شقراء
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أكدت إدارة المياه بالرياض، أن مدير عام المياه بالقطاع الأوسط بشركة المياه الوطنية المهندس سليمان بن عبدالله البصيلي؛ قام بتعميد مقاولي السقيا الجدد في محافظات شقراء والدوادمي وعفيف والقويعية بعد انتهاء عقود المتعهدين السابقين، مشيرة إلى أن شبكات المياه في محافظة شقراء ضمن المشاريع المدرجة مستقبلاً للتنفيذ حين توافر الاعتمادات اللازمة.

وتفصيلاً، طرحت "سبق" استفساراً على المتحدث الرسمي للمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض محمد بن عبدالله البدنه؛ حول انتهاء عقود مقاولي السقيا في محافظات شقراء والدوادمي وعفيف والقويعية، فأكد لـ"سبق" أن مدير عام المياه بالقطاع الأوسط بشركة المياه الوطنية المهندس سليمان بن عبدالله البصيلي؛ قام بتعميد مقاولي السقيا الجدد بعد ترسية المشاريع عليهم.

وحول استفسار "سبق"، عن عدم اعتماد شبكة مياه في محافظة شقراء ومراكزها منذ أكثر من خمس سنوات، مما تسبب في بقاء حي الجبل في محافظة شقراء وحي الجبل في مركز غسلة وأجزاء من حي التأهيل وحي الوقف وحي الدوريات بشقراء، دون شبكة مياه، قال "البدنه": "إجابة عن الشق الثاني من السؤال المتعلق بشبكة مياه شقراء، فهو من ضمن المشاريع المدرجة مستقبلاً حين توافر الاعتمادات اللازمة للتنفيذ".

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