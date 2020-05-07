شرطة القصيم تطيح بشخصين مخالفين لقرار منع التجول

عثرت بحوزتهما على أقراص مخدرة وحشيش وسلاح ناري

أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخصين، لمخالفتهما قرار منع التجول، ومحاولتهما الهرب أثناء استيقافهما.

وقال "السحيباني": المتهمان مواطن، ومقيم في العقد الثالث والرابع من العمر، وقد ضبط بحوزتهما 3452 قرصاً مخدراً، وقطعة تزن 1.5 كجم من مادة الحشيش، وسلاح ناري.

وأضاف: تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.