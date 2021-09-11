النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعاون الإسلامي" تدين تكرار المحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في المملكة

"العثيمين" يشيد بكفاءة وقدرات الدفاعات الجوية السعودية

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين لتكرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء في المملكة بالطائرات المسيرة المفخخة.


وأشاد بكفاءة وقدرات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير إحدى تلك الطائرات قبل الوصول إلى هدفها في مدينة خميس مشيط.

وشدد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

وأكد العثيمين مجدداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعاون الإسلامي" تدين تكرار المحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في المملكة
سبق

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين لتكرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء في المملكة بالطائرات المسيرة المفخخة.


وأشاد بكفاءة وقدرات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير إحدى تلك الطائرات قبل الوصول إلى هدفها في مدينة خميس مشيط.

وشدد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

وأكد العثيمين مجدداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
05:16 PM

"التعاون الإسلامي" تدين تكرار المحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في المملكة

"العثيمين" يشيد بكفاءة وقدرات الدفاعات الجوية السعودية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
119

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين لتكرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء في المملكة بالطائرات المسيرة المفخخة.


وأشاد بكفاءة وقدرات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير إحدى تلك الطائرات قبل الوصول إلى هدفها في مدينة خميس مشيط.

وشدد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

وأكد العثيمين مجدداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,548
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,597
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,818
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,914

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة