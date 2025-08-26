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الحرب التجارية بين أمريكا والصين تدفع أسعار النفط إلى التراجع

خام القياس العالمي "برنت" سجّل سعر 58.80 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفطـ اليوم الإثنين، وهبط الخام الأمريكي لأقل مستوى، فيما يزيد على أسبوعين مع اشتداد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ لتقوّض الثقة بالنمو الاقتصادي العالمي وسط تصاعد لمخاطر الركود.

وتراجع خام القياس العالمي "برنت" 54 سنتاً أو 0.9 % إلى 58.80 دولار للبرميل، بعدما لامس في وقت سابق 58.24 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 15 أغسطس.

ووفق "رويترز"، انخفض الخام الأمريكي 59 سنتاً بما يعادل 1.1 % إلى 53.58 دولار للبرميل، بعد أن هبط في وقت سابق إلى 52.96 دولار وهو الأقل منذ التاسع من أغسطس.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الحرب التجارية بين أمريكا والصين تدفع أسعار النفط إلى التراجع
سبق

تراجعت أسعار النفطـ اليوم الإثنين، وهبط الخام الأمريكي لأقل مستوى، فيما يزيد على أسبوعين مع اشتداد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ لتقوّض الثقة بالنمو الاقتصادي العالمي وسط تصاعد لمخاطر الركود.

وتراجع خام القياس العالمي "برنت" 54 سنتاً أو 0.9 % إلى 58.80 دولار للبرميل، بعدما لامس في وقت سابق 58.24 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 15 أغسطس.

ووفق "رويترز"، انخفض الخام الأمريكي 59 سنتاً بما يعادل 1.1 % إلى 53.58 دولار للبرميل، بعد أن هبط في وقت سابق إلى 52.96 دولار وهو الأقل منذ التاسع من أغسطس.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
11:06 AM

الحرب التجارية بين أمريكا والصين تدفع أسعار النفط إلى التراجع

خام القياس العالمي "برنت" سجّل سعر 58.80 دولار للبرميل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار النفطـ اليوم الإثنين، وهبط الخام الأمريكي لأقل مستوى، فيما يزيد على أسبوعين مع اشتداد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ لتقوّض الثقة بالنمو الاقتصادي العالمي وسط تصاعد لمخاطر الركود.

وتراجع خام القياس العالمي "برنت" 54 سنتاً أو 0.9 % إلى 58.80 دولار للبرميل، بعدما لامس في وقت سابق 58.24 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 15 أغسطس.

ووفق "رويترز"، انخفض الخام الأمريكي 59 سنتاً بما يعادل 1.1 % إلى 53.58 دولار للبرميل، بعد أن هبط في وقت سابق إلى 52.96 دولار وهو الأقل منذ التاسع من أغسطس.

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