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شرطة الشرقية عن الفحص الحيوي لـ"حبتور" ومن يدعي أنه ابنه: نفس نتائج 1440

المتحدث الإعلامي: أكدت جميعها عدم وجود علاقة وراثية تربط المقيم اليمني بالمواطن

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أن نتائج الفحص الحيوي أكدت عدم وجود علاقة وراثية بين المدعي نوري حبتور والمواطن الذي يدّعي أنه ابنه المفقود.


تفصيلاً، أكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية عدم صحة ما يتم تداوله عن ادعاء المقيم نوري يسلم حبتور، من الجنسية اليمنية، بالاشتباه بكون أحد المواطنين ابنه الذي تقدم ببلاغ عن فقدانه بتاريخ 8/ 5/ 1417هـ.

وأوضح أن نتائج الفحص الحيوي الذي سبق أن أجرته الجهات المختصة عام 1440هـ، وكذلك الفحص الحيوي الاستثنائي الذي تم إجراؤه، تنفيذاً للأمر الصادر من أمير المنطقة الشرقية، للإدارة العامة للأدلة الجنائية، أكدت جميعها عدم وجود علاقة وراثية تربط المدعي نوري يسلم حبتور، بالمواطن الذي يدّعي أنه ابنه المفقود.

شرطة المنطقة الشرقية نسيم حبتور نوري حبتور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الشرقية عن الفحص الحيوي لـ"حبتور" ومن يدعي أنه ابنه: نفس نتائج 1440
سبق

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أن نتائج الفحص الحيوي أكدت عدم وجود علاقة وراثية بين المدعي نوري حبتور والمواطن الذي يدّعي أنه ابنه المفقود.


تفصيلاً، أكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية عدم صحة ما يتم تداوله عن ادعاء المقيم نوري يسلم حبتور، من الجنسية اليمنية، بالاشتباه بكون أحد المواطنين ابنه الذي تقدم ببلاغ عن فقدانه بتاريخ 8/ 5/ 1417هـ.

وأوضح أن نتائج الفحص الحيوي الذي سبق أن أجرته الجهات المختصة عام 1440هـ، وكذلك الفحص الحيوي الاستثنائي الذي تم إجراؤه، تنفيذاً للأمر الصادر من أمير المنطقة الشرقية، للإدارة العامة للأدلة الجنائية، أكدت جميعها عدم وجود علاقة وراثية تربط المدعي نوري يسلم حبتور، بالمواطن الذي يدّعي أنه ابنه المفقود.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
03:04 PM
اخر تعديل
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
03:55 PM

شرطة الشرقية عن الفحص الحيوي لـ"حبتور" ومن يدعي أنه ابنه: نفس نتائج 1440

المتحدث الإعلامي: أكدت جميعها عدم وجود علاقة وراثية تربط المقيم اليمني بالمواطن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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أكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أن نتائج الفحص الحيوي أكدت عدم وجود علاقة وراثية بين المدعي نوري حبتور والمواطن الذي يدّعي أنه ابنه المفقود.


تفصيلاً، أكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية عدم صحة ما يتم تداوله عن ادعاء المقيم نوري يسلم حبتور، من الجنسية اليمنية، بالاشتباه بكون أحد المواطنين ابنه الذي تقدم ببلاغ عن فقدانه بتاريخ 8/ 5/ 1417هـ.

وأوضح أن نتائج الفحص الحيوي الذي سبق أن أجرته الجهات المختصة عام 1440هـ، وكذلك الفحص الحيوي الاستثنائي الذي تم إجراؤه، تنفيذاً للأمر الصادر من أمير المنطقة الشرقية، للإدارة العامة للأدلة الجنائية، أكدت جميعها عدم وجود علاقة وراثية تربط المدعي نوري يسلم حبتور، بالمواطن الذي يدّعي أنه ابنه المفقود.

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