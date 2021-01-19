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الجوازات.. "بالثلث المنقوط"... هكذا يشاهد العالم جمال الخط العربي في مطاراتنا

ضمن برامج جودة الحياة

تبنت المملكة العربية السعودية مبادرة فريدة من نوعها على مستوى العالم العربي والإسلامي وهي تبنى ختمًا مموهًا بنقش للخط العربي وبشكل فني رائع ليزين جوازات سفر القادمين إلى المملكة بهدف ترسيخ الاعتزاز بالثقافة العربية.

وبعد ان أطلقت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات ختم "عام الخط العربي" على جوازات سفر القادمين إلى المملكة عبر مطارات الرياض، وجدة، والدمام وبخط الثلث غير المنقوط والمترجم إلى اللغة الإنجليزية من أجل الزوار الذين لا يتحدثون اللغة العربية.

وتهدف المبادرة الفريدة إلى رفع وعي المسافرين بأهمية الخط العربي وترسيخ الاعتزاز بالهوية والثقافة العربية، وتعد هذه

المبادرة بصمة ثقافية وجمالية تطبع على جوازات المسافرين وفقًا لموقع المديرية العامة للجوازات على تويتر ضمن برنامج

جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى إبراز فن الخط العربي بصفته فناً قائماً بذاته.

الجوازات الثلث المنقوط

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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الجوازات.. "بالثلث المنقوط"... هكذا يشاهد العالم جمال الخط العربي في مطاراتنا
سبق

تبنت المملكة العربية السعودية مبادرة فريدة من نوعها على مستوى العالم العربي والإسلامي وهي تبنى ختمًا مموهًا بنقش للخط العربي وبشكل فني رائع ليزين جوازات سفر القادمين إلى المملكة بهدف ترسيخ الاعتزاز بالثقافة العربية.

وبعد ان أطلقت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات ختم "عام الخط العربي" على جوازات سفر القادمين إلى المملكة عبر مطارات الرياض، وجدة، والدمام وبخط الثلث غير المنقوط والمترجم إلى اللغة الإنجليزية من أجل الزوار الذين لا يتحدثون اللغة العربية.

وتهدف المبادرة الفريدة إلى رفع وعي المسافرين بأهمية الخط العربي وترسيخ الاعتزاز بالهوية والثقافة العربية، وتعد هذه

المبادرة بصمة ثقافية وجمالية تطبع على جوازات المسافرين وفقًا لموقع المديرية العامة للجوازات على تويتر ضمن برنامج

جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى إبراز فن الخط العربي بصفته فناً قائماً بذاته.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
02:40 PM

الجوازات.. "بالثلث المنقوط"... هكذا يشاهد العالم جمال الخط العربي في مطاراتنا

ضمن برامج جودة الحياة

A A A
خالد خليل - الرياض
2
2,077

تبنت المملكة العربية السعودية مبادرة فريدة من نوعها على مستوى العالم العربي والإسلامي وهي تبنى ختمًا مموهًا بنقش للخط العربي وبشكل فني رائع ليزين جوازات سفر القادمين إلى المملكة بهدف ترسيخ الاعتزاز بالثقافة العربية.

وبعد ان أطلقت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات ختم "عام الخط العربي" على جوازات سفر القادمين إلى المملكة عبر مطارات الرياض، وجدة، والدمام وبخط الثلث غير المنقوط والمترجم إلى اللغة الإنجليزية من أجل الزوار الذين لا يتحدثون اللغة العربية.

وتهدف المبادرة الفريدة إلى رفع وعي المسافرين بأهمية الخط العربي وترسيخ الاعتزاز بالهوية والثقافة العربية، وتعد هذه

المبادرة بصمة ثقافية وجمالية تطبع على جوازات المسافرين وفقًا لموقع المديرية العامة للجوازات على تويتر ضمن برنامج

جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى إبراز فن الخط العربي بصفته فناً قائماً بذاته.

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