النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الزهراني" يتقلّد رتبة رئيس رقباء بقوات أمن الحج والعمرة

قلّد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، خضران بن سعيد الزهراني، رتبته الجديدة "رئيس رقباء"، بعد صدور قرار ترقيته.

جاء ذلك بحضور نائب قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الزهراني" يتقلّد رتبة رئيس رقباء بقوات أمن الحج والعمرة
سبق

قلّد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، خضران بن سعيد الزهراني، رتبته الجديدة "رئيس رقباء"، بعد صدور قرار ترقيته.

جاء ذلك بحضور نائب قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
05:18 PM

"الزهراني" يتقلّد رتبة رئيس رقباء بقوات أمن الحج والعمرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
254

قلّد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، خضران بن سعيد الزهراني، رتبته الجديدة "رئيس رقباء"، بعد صدور قرار ترقيته.

جاء ذلك بحضور نائب قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,188
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,925
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,528
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,659

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة