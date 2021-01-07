قلّد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، خضران بن سعيد الزهراني، رتبته الجديدة "رئيس رقباء"، بعد صدور قرار ترقيته.
جاء ذلك بحضور نائب قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود.
"الزهراني" يتقلّد رتبة رئيس رقباء بقوات أمن الحج والعمرة
قلّد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، خضران بن سعيد الزهراني، رتبته الجديدة "رئيس رقباء"، بعد صدور قرار ترقيته.
جاء ذلك بحضور نائب قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود.
قلّد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، خضران بن سعيد الزهراني، رتبته الجديدة "رئيس رقباء"، بعد صدور قرار ترقيته.
"الزهراني" يتقلّد رتبة رئيس رقباء بقوات أمن الحج والعمرة
قلّد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، خضران بن سعيد الزهراني، رتبته الجديدة "رئيس رقباء"، بعد صدور قرار ترقيته.
جاء ذلك بحضور نائب قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود.