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ضيافة النحالين السعوديين بمكة المكرمة تحتفل بالفائزين

الخديدي: النحال المخلص قادر على اعتلاء منصات التتويج

تحتفل ضيافة النحالين بالمملكة غدًا الأربعاء بالفائزين بالمسابقة الدولية في العاصمة المقدسة بحضور عددٍ من النحالين في المملكة.

ومن جانب آخر أعلن رائد مفلح الكشيمي الخديدي المنسق لحفل تكريم النحالين السعوديين الفائزين بجوائز دولية عن البدء بتجهيزات الاحتفاء بالنحالين السعوديين المتميزين بمسابقات دولية عربية وعالمية.

وأضاف: حيث سيكون مساء يوم غدٍ الأربعاء موعدًا لتكريم الفائزين، وأعرب عن ثقته بأن العسل السعودي والنحال السعودي المخلص قادر على اعتلاء منصات التتويج وأبدى شكره للداعمين من النحالين والشركات لإنجاح هذا الحفل الوطني البهيج.

وتابع يتخلل الحفل، أوبريت شعري من تقديم الشعراء رايد مفلح الخديدي والشاعر عبدالله العلاوة والشاعر صقر سليم والشاعر حامد القارحي ومشاركة شعراء بارزين في الساحة الشعرية وبمشاركة من مجموعة فنون الحجاز.


واكد الخديدي للحضور بوجوب الالتزام بتعليمات الإجراءات الاحترازية المفروضة للحد من كورونا وارتداء الكمامات تطبيق توكلنا.

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ضيافة النحالين السعوديين بمكة المكرمة تحتفل بالفائزين
سبق

تحتفل ضيافة النحالين بالمملكة غدًا الأربعاء بالفائزين بالمسابقة الدولية في العاصمة المقدسة بحضور عددٍ من النحالين في المملكة.

ومن جانب آخر أعلن رائد مفلح الكشيمي الخديدي المنسق لحفل تكريم النحالين السعوديين الفائزين بجوائز دولية عن البدء بتجهيزات الاحتفاء بالنحالين السعوديين المتميزين بمسابقات دولية عربية وعالمية.

وأضاف: حيث سيكون مساء يوم غدٍ الأربعاء موعدًا لتكريم الفائزين، وأعرب عن ثقته بأن العسل السعودي والنحال السعودي المخلص قادر على اعتلاء منصات التتويج وأبدى شكره للداعمين من النحالين والشركات لإنجاح هذا الحفل الوطني البهيج.

وتابع يتخلل الحفل، أوبريت شعري من تقديم الشعراء رايد مفلح الخديدي والشاعر عبدالله العلاوة والشاعر صقر سليم والشاعر حامد القارحي ومشاركة شعراء بارزين في الساحة الشعرية وبمشاركة من مجموعة فنون الحجاز.


واكد الخديدي للحضور بوجوب الالتزام بتعليمات الإجراءات الاحترازية المفروضة للحد من كورونا وارتداء الكمامات تطبيق توكلنا.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
01:17 AM

ضيافة النحالين السعوديين بمكة المكرمة تحتفل بالفائزين

الخديدي: النحال المخلص قادر على اعتلاء منصات التتويج

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تحتفل ضيافة النحالين بالمملكة غدًا الأربعاء بالفائزين بالمسابقة الدولية في العاصمة المقدسة بحضور عددٍ من النحالين في المملكة.

ومن جانب آخر أعلن رائد مفلح الكشيمي الخديدي المنسق لحفل تكريم النحالين السعوديين الفائزين بجوائز دولية عن البدء بتجهيزات الاحتفاء بالنحالين السعوديين المتميزين بمسابقات دولية عربية وعالمية.

وأضاف: حيث سيكون مساء يوم غدٍ الأربعاء موعدًا لتكريم الفائزين، وأعرب عن ثقته بأن العسل السعودي والنحال السعودي المخلص قادر على اعتلاء منصات التتويج وأبدى شكره للداعمين من النحالين والشركات لإنجاح هذا الحفل الوطني البهيج.

وتابع يتخلل الحفل، أوبريت شعري من تقديم الشعراء رايد مفلح الخديدي والشاعر عبدالله العلاوة والشاعر صقر سليم والشاعر حامد القارحي ومشاركة شعراء بارزين في الساحة الشعرية وبمشاركة من مجموعة فنون الحجاز.


واكد الخديدي للحضور بوجوب الالتزام بتعليمات الإجراءات الاحترازية المفروضة للحد من كورونا وارتداء الكمامات تطبيق توكلنا.

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