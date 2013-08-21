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إنشاء مصنع سعودي في جنوب السودان لإنتاج زيوت الطهي

الشركة السعودية أبدت رغبتها في توسيع استثماراتها

تخطط شركة سعودية لإنشاء مصنع لتصنيع زيت الطهي في جنوب السودان؛ إذ تستورد جنوب السودان زيت الطهي من الدول المجاورة، مثل كينيا وأوغندا.

وذكر تقرير إذاعة "إي راديو" الجنوب سودانية أن المستثمر السعودي توصَّل إلى اتفاق مع وزارة الزراعة بجنوب السودان لإنشاء فرع للشركة السعودية لإنتاج زيوت الطهي والشاي والقهوة.

وأشار التقرير إلى أن الشركة السعودية أبدت كذلك رغبتها في الاستثمار في السمسم والصمغ العربي وبعض المحاصيل الزراعية في المستقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنشاء مصنع سعودي في جنوب السودان لإنتاج زيوت الطهي
سبق

تخطط شركة سعودية لإنشاء مصنع لتصنيع زيت الطهي في جنوب السودان؛ إذ تستورد جنوب السودان زيت الطهي من الدول المجاورة، مثل كينيا وأوغندا.

وذكر تقرير إذاعة "إي راديو" الجنوب سودانية أن المستثمر السعودي توصَّل إلى اتفاق مع وزارة الزراعة بجنوب السودان لإنشاء فرع للشركة السعودية لإنتاج زيوت الطهي والشاي والقهوة.

وأشار التقرير إلى أن الشركة السعودية أبدت كذلك رغبتها في الاستثمار في السمسم والصمغ العربي وبعض المحاصيل الزراعية في المستقبل.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
11:37 PM

إنشاء مصنع سعودي في جنوب السودان لإنتاج زيوت الطهي

الشركة السعودية أبدت رغبتها في توسيع استثماراتها

A A A
خالد علي - الرياض
2
4,317

تخطط شركة سعودية لإنشاء مصنع لتصنيع زيت الطهي في جنوب السودان؛ إذ تستورد جنوب السودان زيت الطهي من الدول المجاورة، مثل كينيا وأوغندا.

وذكر تقرير إذاعة "إي راديو" الجنوب سودانية أن المستثمر السعودي توصَّل إلى اتفاق مع وزارة الزراعة بجنوب السودان لإنشاء فرع للشركة السعودية لإنتاج زيوت الطهي والشاي والقهوة.

وأشار التقرير إلى أن الشركة السعودية أبدت كذلك رغبتها في الاستثمار في السمسم والصمغ العربي وبعض المحاصيل الزراعية في المستقبل.

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