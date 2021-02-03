النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
للقادمين من 20 دولة بدءًا من الساعة الـ9 مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ

"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا

ميانمار.. 70 مستشفى ودائرة طبية تتوقف عن العمل احتجاجاً على الانقلاب

حركة العصيان: الجيش وضع مصالحه فوق فئات الشعب التي تواجه الجائحة

أعلنت "حركة العصيان المدني" في ميانمار، أن العاملين في 70 مستشفى ودائرة طبية في 30 بلدة في أنحاء البلاد توقفوا عن العمل احتجاجاً على استيلاء الجيش على السلطة.

وأشارت الحركة، في بيان، نشرته عبر "فيسبوك" اليوم الأربعاء، إلى أن الجيش وضع مصالحه فوق مصالح فئات الشعب الضعيفة التي تواجه صعوبات خلال جائحة فيروس كورونا.. وأودى الفيروس بحياة أكثر من 3100 شخص في ميانمار، في حصيلة هي الأعلى في جنوب شرق آسيا.

وقال البيان: "نرفض الانصياع لأي أوامر من النظام العسكري غير الشرعي الذي أظهر أنه لا يحترم مرضانا المساكين".

كما انضم الطلاب ومجموعات الشباب أيضاً إلى حملة العصيان المدني، وفق "روسيا اليوم".

وكان جيش ميانمار قد نفّذ انقلاباً الإثنين، رداً على ما وصفه بتزوير انتخابات نوفمبر التي فازت بها الرابطة الوطنية للديمقراطية برئاسة أونغ سان سو كي؛ بأغلبية ساحقة.

واعتقل الجيش كلاً من رئيس البلاد ومستشارته وقيادات أخرى، وفرض حالة الطوارئ، كما أعلن تسليم السلطة للقائد العام للجيش.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ميانمار.. 70 مستشفى ودائرة طبية تتوقف عن العمل احتجاجاً على الانقلاب
سبق

أعلنت "حركة العصيان المدني" في ميانمار، أن العاملين في 70 مستشفى ودائرة طبية في 30 بلدة في أنحاء البلاد توقفوا عن العمل احتجاجاً على استيلاء الجيش على السلطة.

وأشارت الحركة، في بيان، نشرته عبر "فيسبوك" اليوم الأربعاء، إلى أن الجيش وضع مصالحه فوق مصالح فئات الشعب الضعيفة التي تواجه صعوبات خلال جائحة فيروس كورونا.. وأودى الفيروس بحياة أكثر من 3100 شخص في ميانمار، في حصيلة هي الأعلى في جنوب شرق آسيا.

وقال البيان: "نرفض الانصياع لأي أوامر من النظام العسكري غير الشرعي الذي أظهر أنه لا يحترم مرضانا المساكين".

كما انضم الطلاب ومجموعات الشباب أيضاً إلى حملة العصيان المدني، وفق "روسيا اليوم".

وكان جيش ميانمار قد نفّذ انقلاباً الإثنين، رداً على ما وصفه بتزوير انتخابات نوفمبر التي فازت بها الرابطة الوطنية للديمقراطية برئاسة أونغ سان سو كي؛ بأغلبية ساحقة.

واعتقل الجيش كلاً من رئيس البلاد ومستشارته وقيادات أخرى، وفرض حالة الطوارئ، كما أعلن تسليم السلطة للقائد العام للجيش.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
08:56 AM

ميانمار.. 70 مستشفى ودائرة طبية تتوقف عن العمل احتجاجاً على الانقلاب

حركة العصيان: الجيش وضع مصالحه فوق فئات الشعب التي تواجه الجائحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,522

أعلنت "حركة العصيان المدني" في ميانمار، أن العاملين في 70 مستشفى ودائرة طبية في 30 بلدة في أنحاء البلاد توقفوا عن العمل احتجاجاً على استيلاء الجيش على السلطة.

وأشارت الحركة، في بيان، نشرته عبر "فيسبوك" اليوم الأربعاء، إلى أن الجيش وضع مصالحه فوق مصالح فئات الشعب الضعيفة التي تواجه صعوبات خلال جائحة فيروس كورونا.. وأودى الفيروس بحياة أكثر من 3100 شخص في ميانمار، في حصيلة هي الأعلى في جنوب شرق آسيا.

وقال البيان: "نرفض الانصياع لأي أوامر من النظام العسكري غير الشرعي الذي أظهر أنه لا يحترم مرضانا المساكين".

كما انضم الطلاب ومجموعات الشباب أيضاً إلى حملة العصيان المدني، وفق "روسيا اليوم".

وكان جيش ميانمار قد نفّذ انقلاباً الإثنين، رداً على ما وصفه بتزوير انتخابات نوفمبر التي فازت بها الرابطة الوطنية للديمقراطية برئاسة أونغ سان سو كي؛ بأغلبية ساحقة.

واعتقل الجيش كلاً من رئيس البلاد ومستشارته وقيادات أخرى، وفرض حالة الطوارئ، كما أعلن تسليم السلطة للقائد العام للجيش.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,775
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,287
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,338
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,173

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة