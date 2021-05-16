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رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج السعودية يدخل حيز التنفيذ بعد 24 ساعة

بعد تعليق بسبب ما فرضته جائحة كورونا

تتأهب المملكة العربية السعودية إلى رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، عند الساعة الواحدة صباحًا غدًا الاثنين الخامس من شهر شوال الحالي الموافق 17 مايو، بعد تعليق السفر بسبب ما فرضته جائحة كورونا، ليس على المملكة فحسب، بل على العالم أجمع.

وكانت المملكة من الدول التي بادرت في إغلاق منافذها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجدّ؛ ضمن إجراءات حازمة اتخذتها للحفاظ على سلامة المواطنين، من مبدأ سلامة الإنسان أولاً، وهو ما كان له أثر كبير في منع وفادة الفيروس والحد من تفشيه، بفضل الله.

وبحسب وزارة الداخلية، وفقًا للبيان الإلحاقي الصادر في تاريخ 20 رمضان؛ أنه وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية؛ فقد تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م، وذلك للفئات التالية:

أولاً: المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتَيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثانيًا: المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثالثًا: المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة؛ وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة (7) أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (8) أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

لقاح كورونا وزارة الداخلية فيروس كورونا الجديد تطبيق توكلنا وزارة الصحة الحجر المنزلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج السعودية يدخل حيز التنفيذ بعد 24 ساعة
سبق

تتأهب المملكة العربية السعودية إلى رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، عند الساعة الواحدة صباحًا غدًا الاثنين الخامس من شهر شوال الحالي الموافق 17 مايو، بعد تعليق السفر بسبب ما فرضته جائحة كورونا، ليس على المملكة فحسب، بل على العالم أجمع.

وكانت المملكة من الدول التي بادرت في إغلاق منافذها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجدّ؛ ضمن إجراءات حازمة اتخذتها للحفاظ على سلامة المواطنين، من مبدأ سلامة الإنسان أولاً، وهو ما كان له أثر كبير في منع وفادة الفيروس والحد من تفشيه، بفضل الله.

وبحسب وزارة الداخلية، وفقًا للبيان الإلحاقي الصادر في تاريخ 20 رمضان؛ أنه وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية؛ فقد تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م، وذلك للفئات التالية:

أولاً: المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتَيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثانيًا: المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثالثًا: المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة؛ وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة (7) أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (8) أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
01:22 AM

رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج السعودية يدخل حيز التنفيذ بعد 24 ساعة

بعد تعليق بسبب ما فرضته جائحة كورونا

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تتأهب المملكة العربية السعودية إلى رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، عند الساعة الواحدة صباحًا غدًا الاثنين الخامس من شهر شوال الحالي الموافق 17 مايو، بعد تعليق السفر بسبب ما فرضته جائحة كورونا، ليس على المملكة فحسب، بل على العالم أجمع.

وكانت المملكة من الدول التي بادرت في إغلاق منافذها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجدّ؛ ضمن إجراءات حازمة اتخذتها للحفاظ على سلامة المواطنين، من مبدأ سلامة الإنسان أولاً، وهو ما كان له أثر كبير في منع وفادة الفيروس والحد من تفشيه، بفضل الله.

وبحسب وزارة الداخلية، وفقًا للبيان الإلحاقي الصادر في تاريخ 20 رمضان؛ أنه وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية؛ فقد تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م، وذلك للفئات التالية:

أولاً: المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتَيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثانيًا: المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثالثًا: المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة؛ وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة (7) أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (8) أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

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