تفاصيل "سقوط مطلوب ومصرعه" بمكة: البداية بلاغ عن مسلح سرق سيارة

قبل سقوطه بالفيحاء أشهر السلاح على مقر مكافحة المخدرات بالشرائع ولاذ بالفرار

تكشفت لـ"سبق"، تفاصيل الإطاحة بمطلوب في قضية جنائية، مساء أمس؛ حيث أشارت المصادر إلى أن بلاغاً ورد لمركز العمليات الموحدة عن قيام شخص "سعودي" بسلب مركبة تحت تهديد سلاح من نوع شوزن غرب.

وباشرت الجهات الأمنية موقع البلاغ؛ فيما ورد بلاغ آخر عن الاشتباه في شخص بنفس مواصفات المركبة أشهر السلاح على مقر مكافحة المخدرات بالشرائع ولاذ بالفرار.

وتمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- ممثلة بدوريات الأمن، من متابعته، وفي أثناء مرور المطلوب بإحدى نقاط تمركز دوريات الأمن في مخطط الفيحاء تم رصده، وعند قيامه بإطلاق النار بادره رجال دوريات الأمن بالعاصمة المقدّسة بالمثل وتمكنوا من إصابته ليلقى مصرعه في الحال.